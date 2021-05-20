Savcı Eyüp Akbulut görevden uzaklaştırıldı mı? Eyüp Akbulut savcı görevden alındı mı?

Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut hakkında HSK Müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüşen Hsk 2. Dairesi; hakkında soruşturma yapılan ilgilinin bulunduğu hal üzere göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine ulaştığından oybirliği ile hakimler ve savcılar kanununun 77. maddesi gereğince geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) maske, sosyal mesafe ve seyahat kısıtlamasına dönük salgın tedbirleri ve aşı uygulamasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle YouTube’dan video çekerek resen soruşturma başlattığını açıklayan Şanlıurfa Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatmıştı. Viranşehir Savcısı Eyyüp Akbulut, 'Esenlik Bildirisi' başlığıyla yayınladığı videoda "Pandemi genelgeleri hukuki değil" derken Sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu ve seyahat yasaklarının tamamının hukuka aykırı olduğunu ileri sürmüştü. Uygulanan yasaklar ve yargı ile ilgili kabul edilemeyecek sorunlar olduğunu söyleyen Akbulut, kanunda "Vali gereken tedbirleri alır" ifadesinin gerekçe gösterilerek yapılan uygulamaların hiçbir şey ifade etmediğini kaydetmişti.