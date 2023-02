Savaşların buluştuğu yer, Yemen!

Yemen'de Husiler'e karşı yürütülen savaşın dışında, terör örgütleri El Kaide, Ensar El Şeria ve kısa süre önce ülkenin içinde bulunduğu şartları istismar edip, tıpkı El Kaide'nin 2009 yılında bölgeye yerleşirken yaptığı gibi, bölgeye yerleşmeye çalışan IŞİD'e karşı da savaşlar devam ediyor.

ABD, Arap Yarımadası'ndaki El Kaide'yi dünyanın en tehlikeli örgütü olarak tanımlıyor. Ancak İngiliz araştırmacı Elizabeth Kandel'e göre bu örgüt, Hadrami Seçkinleri ve Shabwa Güçleri gibi ülkenin güneyindeki yerel Yemen güçlerinin ard arda yaptığı saldırılar nedeniyle son birkaç yılda gücünü önemi oranda kaybetti. Geçen ay Abyan'daki Omran Vadisi'nin kontrolünü ele geçiren Hadrami Seçkinleri, Shabwa Güçleri ile Aden ve Abyan'daki güvenlik güçleri gibi ülkenin güneyindeki yerel Yemen kuvvetleri, yaşanan şiddetli çatışmaların ardından, Halid Batarfi'in, örgütün zor durumda olduğunu kabule ve aşiretlerin önde gelenlerine bu durum ile yüzleşmeye çağırmasına neden olacak bir kayıp verdirdiler.

Güneydeki Yemen güçleri terörle mücadelede başarılı olsa da, Husilerle devam eden yıpratıcı savaşta, ekonomik sorunlar ve ülkeye devam eden silah akışı da dahil olmak üzere pek çok alanda birçok sorunla karşı karşıya kalıyorlar. Bu durum, ülkenin 2200 km uzunluğundaki Umman Denizi, Aden Körfezi ve Kızıldeniz boyunca uzanan deniz sınırlarının kontrol edilmesini zorlaştıran bir sonucu da ortaya çıkarmaktadır.

Geçtiğimiz Ocak ayı sonlarında Fransız Donanması, Umman Körfezi'nde, İran'dan gelen ve Yemen'e gitmekte olan büyük bir silah sevkiyatını durdurduğunu duyurmuştu. ABD Ordusu Merkez Komutanlığı "Centcom"un, silahların ele geçirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun, tarihsel olarak İran'dan Yemen'e yasadışı yollardan silah kaçakçılığı yapmak için kullanılan rota olduğu belirtildi. Yukarıda bahsedilen el koyma, son iki yılda gerçekleşen dört sevkiyatın engellenmesinden yalnızca biri olduğu da doğruladı.

Yemen'in Hadramut vilayeti güvenlik güçleri, birkaç ay önce ülkede bir ay içinde 25 kaçakçılık olayının veya girişiminin gerçekleştiğini açıkladı. Yemen'de savaşların devam etmesini körükleyen silah sevkiyatının ciddiyeti her geçen gün artmakta. Birleşmiş Milletler'e göre her 70 saniyede bir Yemenli çocuğun ölüyor olması, yaşanan bu korkunç trajediyi açıklayan en önemli örnek. Ülkeye silah sokan örgütlerin, kaçakçıların ve yaşadığı ticaret yapanların ödettiği beden sadece Yemen'i değil bütün bölgeyi tehdit ettiği için, uluslararası kamuoyunun bir bir an önce bir çözüm bulması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO