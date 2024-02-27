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Dünya Savaşın perdesi aralandı! Rusya'nın 2 adet Su-34 savaş uçağı vurularak düşürüldü
Dünya

Savaşın perdesi aralandı! Rusya'nın 2 adet Su-34 savaş uçağı vurularak düşürüldü

Yeniakit Publisher
2024-02-27 19:28:00 -
Savaşın perdesi aralandı! Rusya'nın 2 adet Su-34 savaş uçağı vurularak düşürüldü

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, bugün Rusya'ya ait 2 'Su-34' model savaş uçağını düşürdüklerini bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doğu yönünde Rusya'ya ait bir "Su-34" tipi uçağı düşürdüklerini belirterek, "Dün Rus pilotlar füzelerimizden kaçmayı başardı, ancak her zaman böyle olmayacak. Bu nedenle işgalcilere her uçuştan önce ailelerini görmeyi tavsiye ediyorum. Çünkü bu sefer şanslı olup olmayacaklarını kim bilir?" değerlendirmesini yaptı.

Başka bir paylaşımında da saat 14.00 sularında yine doğuda Rus ordusunun başka bir Su-34 savaş uçağını düşürdüklerini aktaran Oleşçuk, "Hedefimiz aynı. Bu kadar uçak kaybı veren Ruslar, en azından bir süreliğine hava saldırılarını durdurmayı düşünmeliydi. Peki, çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna ordusu "Tavriya" Operasyonel ve Stratejik Birliği Komutanı Oleksandr Tarnavskiy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birliğin sorumluluk alanındaki durumu değerlendirdi.

Rus ordusunun son bir günde "Tavriya" birliği operasyon bölgesine 45 hava, 81 insansız hava araçları saldırısı düzenlediğini bildiren Tarnavskiy, cephe hattında 43 çatışma meydana geldiğini aktardı.

Tarnavskiy, şunları kaydetti:
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"Avdiyivka yönünde Tonenke, Orlivka ve Berdiçiv yerleşimlerindeki savunma hattı istikrara kavuşturuldu. Rusların Novomihaylivka ve Robotine bölgelerindeki saldırı girişimleri başarısız oldu."

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