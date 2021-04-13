Savaşın kıyısına gelinmişti! ABD Başkanı Biden'den Rus lider Putin'e Ukrayna telefonu
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Ukrayna ile savaşın kıyısına gelen Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aradı.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.
Biden görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı konusunda endişesini dile getirdi ve Rusya'yı gerginliği azaltmaya çağırdı.
Görüşmeye ilişkin notlar:
- Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı vurgulandı.
- Rusya’ya tansiyonu düşür çağrısı yapıldı.
- Seçime müdahale ve siber saldırılar konuşuldu.
- ABD kendi çıkarlarını koruyacak.
- İkili ve bölgesel ilişkiler konuşuldu.