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Savaşın galibi Türkiye olacak

Türk - Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği Başkanı Adnan Akfırat, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşlarının Çin'e daha fazla ihracat yapabilmek açısından Türkiye için bir fırsat olabileceğini belirtti.

16 Nisan 2018 Pazartesi 14:28
Savaşın galibi Türkiye olacak

Türk - Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği Başkanı Adnan Akfırat, AA muhabirine, Çin malı ürünlerin artık tüm gelişmiş ülkelerin raflarında yer bulduğunu, giderek daha kaliteli üretim yapan bu firmaların artık markalaşma sürecine girdiğini dile getirdi.

ABD'nin bu yükselişi durdurmak istediğini, gümrük duvarları koymaya yönelik strateji geliştirdiğini, bu durumdan Türkiye'nin de olumsuz etkilendiğini ifade eden Akfırat, ABD'nin Türk çeliğine getirdiği artı vergi yüküne dikkati çekti.

ABD PES ETMEK ZORUNDA KALACAK

Çin'in aldığı önlemler sonucu ABD'nin geri adım atacağını tahmin ettiklerini kaydeden Akfırat, "Çin'de bazı yayın organlarında 'Bizim planlı ve merkezi bir ekonomimiz var. Çin halkı zorluklara dayanma gücüne sahip. ABD'nin böyle bir imkanı yok. Bu savaşta ABD pes etmek zorunda kalacaktır. ABD'nin bir derse ihtiyacı var ve biz bu dersi vereceğiz' gibi ifadeler yer alıyor." diye konuştu.

Akfırat, Çin Ticaret Bakanlığının ABD ile müzakerelerden çekildiğine işaret ederek, iki ülke arasındaki gerginliğin daha da süreceğini belirtti. Bu kapsamda Çin'in ABD'den ithalatı azaltacağını ve İpek Yolu üzerindeki ülkelerden ithalata öncelik vereceğini savunan Akfırat, şunları kaydetti:

KAZANAN BİZ OLABİLİRİZ

"Türkiye açısından şöyle bir imkan çıkıyor; Çin ABD'nin bu engellemesine diğer ülkelerden daha fazla ithalat yaparak cevap veriyor. Çin dünyanın en büyük pazarı. Orada yaşayan yaklaşık 400 milyon kişi AB ülkelerindeki insanların refahında yaşıyor. Türkiye tüketim ürünlerinde çok ciddi bir potansiyele sahip. Kalitesi iyi, doğanın verdiği olanaklarla zengin, aynı zamanda da Avrupa ve ABD'deki ürünlerden çok daha ucuz. ABD ürünleriyle kıyaslanabilecek ürünler üreten en önemli ülke, Türkiye. Dolasıyla Türkiye'nin bu avantajı kullanarak Çin pazarına bütün gücüyle girmesi lazım. Bu savaş Çin ile ABD arasında ama kazanan biz de olabiliriz."

800 BİNDEN FAZLA ÇİNLİ TURİST BEKLENTİSİ

Çin'de 2018 yılının "Türk turizm yılı" ilan edildiğini hatırlatan Akfırat, yılın ilk aylarından itibaren bunun rakamlara da yansıdığını söyledi.

Çin'in, ABD kaynaklarından değil, Türkiye'nin kendi oluşturduğu kaynaklar yoluyla öğrenilmesi gerektiğine dikkati çeken Akfırat, "Ancak Türkiye'nin Çin'deki tanıtımı biraz zayıf. Önce bunu halletmemiz lazım. Turizm anlamında çok olumlu bir süreç başladığını söyleyebiliriz. Bu yıl 800 binin üzerinde Çinli turist geleceğini tahmin ediyoruz. Bu anlamda turizm sektöründe Çinli turistler için hazırlık yapmamız gerekiyor. Çin yemekleri, Çince bilen rehberler gibi." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 14:28
  1. Çin
  2. ABD
  3. Türkiye

YORUM YAZ

  • seesee51 dk önce
    abd batacak çöküş başladı hala anlamadınızmı
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