Trump, savaşın ilk fitilini ateşledi: Karakas patlamalarla sarsıldı, Maduro olağanüstü hal ilan etti!

Güney Amerika’da barut fıçısı ateşlendi. Haftalardır Washington ile Karakas arasında karşılıklı restleşmelere sahne olan gerilim, bugün sabah saatlerinde yerini sıcak saatlere bıraktı. Venezuela’nın başkenti Karakas, en az 7 büyük patlama sesiyle sarsılırken, kentin üzerinde alçaktan uçan jetlerin sesi yankılandı. Patlamaların ardından stratejik noktalardan dumanlar yükselirken, Devlet Başkanı Nicolás Maduro ulusa seslenerek ülke genelinde "Olağanüstü Hal" ilan edildiğini duyurdu. Bölge, Soğuk Savaş yıllarını andıran bir askeri hareketliliğe evrilirken, nükleer denizaltıların ve F-35’lerin gölgesinde büyük bir savaşın fitilinin ateşlenmesinden korkuluyor.

Maduro’nun ülke genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini ve tüm ulusal savunma planlarının devreye sokulması talimatını verdiğini duyurdu.

Bakan, son saldırıların arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu iddia ederek, başkent Caracas'ın merkezi dahil olmak üzere yerleşim yerlerinin, sivil ve askeri tesislerin hedef alındığını belirtti.

Açıklamada ayrıca, Venezuela'nın yönetim sistemini değiştirmeye yönelik her türlü girişimin, geçmişte olduğu gibi yine başarısızlıkla sonuçlanacağı vurgulandı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu belirten Venezuela yönetimi; halkı, orduyu ve polisi topyekun bir seferberliğe çağırırken, konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne taşıyarak ABD hükümetinin sorumlu tutulmasını talep edeceğini bildirdi.

PATLAMA SESLERİ ÜLKEYİ ALARMA GEÇİRDİ

Karayipler'deki gerilim nedeniyle ABD ile savaşın eşiğine gelen Venezuela'nın başkenti Karakas'ta en az 7 patlama ve alçaktan uçan uçak sesleri duyuldu. ABD-Venezuela gerilimi zirvedeyken, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta uçak ve yüksek patlama sesleri duyuldu, ardından da dumanlar görüldü.

Patlamaların ardından birçok mahallede halkın evlerinden çıkarak sokaklara yöneldiği, bazı bölgelerde patlama seslerinin uzaktan da net duyulduğu aktarıldı.

Alçaktan uçtuğu gözlemlenen uçaklar da kent genelinde paniğe yol açtı.

TRUMP, SAVAŞIN İLK FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Şehrin güney kesiminde, büyük bir askeri üssün yakınında elektrik kesintisi yaşandı.

ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla Karayipler'de ve Pasifik kıyılarında askeri varlığını artırıyor. Washington, F-35'leri, uçak ve savaş gemileri ile bir nükleer denizaltıyı bölgeye sevk etti.

ABD Başkanı Donald Trump birçok kez Venezuela ile savaşabilecekleri sinyalini de vermişti.