  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İran'dan Trump'a savaş ilanı gibi yanıt: "ABD üsleri meşru hedefimizdir!"

Türkiye küresel barışta kilit rol üstleniyor Uslu: Türkiye barış için sahada ve masada

Dünya 8,2 milyarı aştı: En kalabalık şehir artık Tokyo değil!

Avcılar Belediyesi'nden 43 bin şişelik alkol ihalesi: CHP zihniyeti yine şaşırtmadı!

İsrail'i ayakta tutan ünlü kişiler: 1. Sırada öyle bir isim var ki... O Yahudilerin nefreti ayyuka çıktı

İstanbul’da sokak ortasında infaz! 2 ölü, 1 ağır yaralı

Terör örgütü SDG'de büyük deprem: Binlerce gizli belge ve ortaya çıktı! Kandil’in kirli şeması ortalığa saçıldı!

Bayrampaşa Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: Ünlü baklavacı Süleyman Köşkeroğlu tutuklandı

Göz altı morluğu neden olur, kalıcı çözüm var mı?

Milyar dolarlık dev ihracat! Tarım, gıda ve içecek ihracatı: Irak, Almanya, Amerika Türkiye’nin kapısını çaldı
Dünya Trump, savaşın ilk fitilini ateşledi: Karakas patlamalarla sarsıldı, Maduro olağanüstü hal ilan etti!
Dünya

Trump, savaşın ilk fitilini ateşledi: Karakas patlamalarla sarsıldı, Maduro olağanüstü hal ilan etti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump, savaşın ilk fitilini ateşledi: Karakas patlamalarla sarsıldı, Maduro olağanüstü hal ilan etti!

Karayipler’de tırmanan ABD-Venezuela gerilimi sıcak çatışma noktasına geldi. Başkent Karakas’ta ardı ardına patlama sesleri duyulurken, gökyüzünü savaş uçakları kapladı. Devlet Başkanı Maduro kritik kararnameyi imzalayarak ülkeyi olağanüstü hale geçirdi.

Güney Amerika’da barut fıçısı ateşlendi. Haftalardır Washington ile Karakas arasında karşılıklı restleşmelere sahne olan gerilim, bugün sabah saatlerinde yerini sıcak saatlere bıraktı. Venezuela’nın başkenti Karakas, en az 7 büyük patlama sesiyle sarsılırken, kentin üzerinde alçaktan uçan jetlerin sesi yankılandı. Patlamaların ardından stratejik noktalardan dumanlar yükselirken, Devlet Başkanı Nicolás Maduro ulusa seslenerek ülke genelinde "Olağanüstü Hal" ilan edildiğini duyurdu. Bölge, Soğuk Savaş yıllarını andıran bir askeri hareketliliğe evrilirken, nükleer denizaltıların ve F-35’lerin gölgesinde büyük bir savaşın fitilinin ateşlenmesinden korkuluyor.

Maduro’nun ülke genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini ve tüm ulusal savunma planlarının devreye sokulması talimatını verdiğini duyurdu.

Bakan, son saldırıların arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu iddia ederek, başkent Caracas'ın merkezi dahil olmak üzere yerleşim yerlerinin, sivil ve askeri tesislerin hedef alındığını belirtti.

Açıklamada ayrıca, Venezuela'nın yönetim sistemini değiştirmeye yönelik her türlü girişimin, geçmişte olduğu gibi yine başarısızlıkla sonuçlanacağı vurgulandı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu belirten Venezuela yönetimi; halkı, orduyu ve polisi topyekun bir seferberliğe çağırırken, konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne taşıyarak ABD hükümetinin sorumlu tutulmasını talep edeceğini bildirdi.

PATLAMA SESLERİ ÜLKEYİ ALARMA GEÇİRDİ

Karayipler'deki gerilim nedeniyle ABD ile savaşın eşiğine gelen Venezuela'nın başkenti Karakas'ta en az 7 patlama ve alçaktan uçan uçak sesleri duyuldu. ABD-Venezuela gerilimi zirvedeyken, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta uçak ve yüksek patlama sesleri duyuldu, ardından da dumanlar görüldü.

Patlamaların ardından birçok mahallede halkın evlerinden çıkarak sokaklara yöneldiği, bazı bölgelerde patlama seslerinin uzaktan da net duyulduğu aktarıldı.

Alçaktan uçtuğu gözlemlenen uçaklar da kent genelinde paniğe yol açtı.

TRUMP, SAVAŞIN İLK FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Şehrin güney kesiminde, büyük bir askeri üssün yakınında elektrik kesintisi yaşandı.  

ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla Karayipler'de ve Pasifik kıyılarında askeri varlığını artırıyor. Washington, F-35'leri, uçak ve savaş gemileri ile bir nükleer denizaltıyı bölgeye sevk etti.

ABD Başkanı Donald Trump birçok kez Venezuela ile savaşabilecekleri sinyalini de vermişti.

ABD, Venezuela’nın bir gemisine daha el koydu!
ABD, Venezuela’nın bir gemisine daha el koydu!

Gündem

ABD, Venezuela’nın bir gemisine daha el koydu!

Tanker savaşları kızışıyor! Trump'ın abluka emrine Venezuela'dan sert misilleme
Tanker savaşları kızışıyor! Trump'ın abluka emrine Venezuela'dan sert misilleme

Dünya

Tanker savaşları kızışıyor! Trump'ın abluka emrine Venezuela'dan sert misilleme

BM Güvenlik Konseyi’nde Venezuela Düellosu: "Kovboyvari Davranış" mı, "Suçla Mücadele" mi?
BM Güvenlik Konseyi’nde Venezuela Düellosu: "Kovboyvari Davranış" mı, "Suçla Mücadele" mi?

Gündem

BM Güvenlik Konseyi’nde Venezuela Düellosu: "Kovboyvari Davranış" mı, "Suçla Mücadele" mi?

Venezuela’dan ABD’ye zehir zemberek "korsanlık" suçlaması! Özgürlük palavraları bitti, niyet petrole çökmek
Venezuela’dan ABD’ye zehir zemberek "korsanlık" suçlaması! Özgürlük palavraları bitti, niyet petrole çökmek

Dünya

Venezuela’dan ABD’ye zehir zemberek "korsanlık" suçlaması! Özgürlük palavraları bitti, niyet petrole çökmek

Venezuela sınırında askeri hareketlilik! ABD’den Karayip’lere ‘Ağır Sıklet’ sevkiyatı
Venezuela sınırında askeri hareketlilik! ABD’den Karayip’lere ‘Ağır Sıklet’ sevkiyatı

Gündem

Venezuela sınırında askeri hareketlilik! ABD’den Karayip’lere ‘Ağır Sıklet’ sevkiyatı

Venezuela hükümeti ilan etti: 99 mahkum için af kararı çıktı!
Venezuela hükümeti ilan etti: 99 mahkum için af kararı çıktı!

Dünya

Venezuela hükümeti ilan etti: 99 mahkum için af kararı çıktı!

ABD'den iki ülkeye yeni yaptırım kararı
ABD'den iki ülkeye yeni yaptırım kararı

Dünya

ABD'den iki ülkeye yeni yaptırım kararı

Trump'ın tehdit ettiği Venezuela'da çok sayıda patlama
Trump'ın tehdit ettiği Venezuela'da çok sayıda patlama

Dünya

Trump'ın tehdit ettiği Venezuela'da çok sayıda patlama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23