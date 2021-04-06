Savaşın çanları çalarken Putin’e büyük şok! 'Biz yokuz' diyerek masadan kalktılar

Donbas krizinin çözümü için oluşturulan Üçlü Temas Grubu’nda yer alan Ukrayna heyeti, müzakereler için müzakreMinsk’e gitmeyeceğini duyurdu. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya Federasyonu’nun etkisi altında bulunduğu için Belarus’a güvenmedikleri ve dolayısıyla heyetin Minsk’e gitmeyeceğini dile getirdi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Oleksiy Reznikov, karantina kısıtlamaları kalktıktan sonra Üçlü Temas Grubu’ndaki Ukrayna heyetinin müzakereler için Minsk’e gitmeyeceğini bildirdi. ICTV televizyon kanalında konuşan Bakan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilat (AGİT) ve Moskova’ya konu ile ilgili bilgi verildiğini aktardı.

Ukrayna heyeti, müzakerelerin Minsk'te yapılmasını istemiyor

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Reznikov, “Karantina kısıtlamalarının kalkması durumunda Üçlü Temas Grubu’nun Minsk’te yapılacak olan yüz yüze görüşmelere katılmayacağını kararlı bir şekilde bildirdik. Yüz yüze görüşme için Ukrayna’nın kendi temsilcilerini Minsk’e göndermeyeceğini açıkladık. Başka bir ülke, başka bir yer bulmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.

"Belarus'a güvenmiyoruz"

Belarus’un Rusya Federasyonu’nun etkisi altında bulunduğunu vurgulayan Bakan, “Dolayısıyla bu ülkeye güvenimiz yok.” dedi. Dünyayı etkisi altında alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Üçlü Temas Grubu görüşmeleri bir yıldır çevrim içi olarak düzenleniyor.

Gerilim tırmanıyor

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesini işgal eden Rus yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna ordusunun pozisyonlarına saldırmaya devam ediyor. Saldırılar sonucunda son bir günde 2 Ukraynalı asker hayatını kaybetti.

Kapsamlı ateşkes anlaşmasını süresi doldu

Ukrayna krizinin çözümü için oluşturulan Üçlü Temas Grubu tarafından sağlanan anlaşma üzerine, 27 Temmuz’dan itibaren Ukrayna birlikleri ile Donbas bölgelerini işgal eden yasa dışı silahlı güçler arasında “kapsamlı ateşkes” rejimi yürürlüğe girmişti. 31 Mart 2021 tarihinde düzenlenen Üçlü temas Grubu toplantısında Rus tarafı, Ukrayna’nın tam kapsamlı ateşkes anlaşmasını 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren uzatma teklifini reddetti.

Ukrayna sınırına yoğun sevkiyat

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart’ta Ukrayna Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rusya’nın Ukrayna sınırı boyunca 28 taktik tabur grubu konuşlandırdığını bildirdi. Homçak, Rusya’nın işgal altındaki Kırım’da, Rusya’nın Rostov, Bryansk ve Voronej bölgelerindeki askeri varlığı artırdığını ayrıca Kremlin yönetiminin Donbas bölgelerine askeri teçhizat ve mühimmat temin etmeyi sürdürdüğünü aktardı.