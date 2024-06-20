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Dünya Savaşın acımasızlığı! Teslim olmak isteyen Ukraynalı asker Rus mevzilerine yürürken havaya uçtu
Dünya

Savaşın acımasızlığı! Teslim olmak isteyen Ukraynalı asker Rus mevzilerine yürürken havaya uçtu

Yeniakit Publisher
2024-06-20 14:23:00 -

Rus ordusuna teslim olmaya karar veren Ukrayna askeri Rus İHA’sını takip edip mevziye ulaştığında Ukrayna ordusuna ait Kamikaze İHA ile havaya uçuruldu.

Rus ordusuna teslim olmaya karar veren bir Ukrayna askeri, Rus İHA’sını takip ederek Rus mevzisine ulaştı. Ancak tam o sırada, Ukrayna ordusuna ait bir kamikaze İHA tarafından vuruldu.

Olay, savaşın acımasızlığını ve karmaşıklığını bir kez daha gözler önüne serdi. Teslim olmayı planlayan askerin trajik ölümü, her iki tarafın da İHA'ları nasıl etkin bir şekilde kullandığını ve savaşın teknolojiyle nasıl şekillendiğini gösteriyor.

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