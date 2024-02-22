Savaşın 3. Yılında Ukrayna ve Etkileri
Oturum başkanlığını Alper Tan'ın yapacağı Savaşın 3. Yılında Ukrayna ve Etkileri başlıklı toplantı Ankara'da gerçekleştirilecek.
Rusya-Ukrayna Savaşı ikinci yılını geride bırakmaya hazırlanıyor.
Şubat 2022'de başlayan ve küresel ölçekte önemli ekonomik etkilere neden olan savaşın üçüncü yılına girerken oturum başkanlığını Alper Tan'ın yapacağı Savaşın 3. Yılında Ukrayna ve Etkileri başlıklı toplantı Ankara'da gerçekleştirilecek.
24 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'da yapılacak toplantının konuşmacıları ise şu isimler olacak:
Prof. Dr. Hakan Kırımlı
Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu
ÖNE ÇIKAN VİDEO
(E.) Tuğg. H. İbrahim Büyükbaş
(E.) İsth. Albay Şeref Sırakaya
Doç. Dr. Filiz Aydın Tutku Bezikoğlu
Dr. Yevgeniya Gaber
Dr. Mehmet Perinçek
Araştırmacı Ayşe Yıldırım
Araştırmacı Aslınur Çanakcı