  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Savaşın 3. Yılında Ukrayna ve Etkileri
Dünya

Savaşın 3. Yılında Ukrayna ve Etkileri

Yeniakit Publisher
2024-02-22 12:54:00 -
Savaşın 3. Yılında Ukrayna ve Etkileri

Oturum başkanlığını Alper Tan'ın yapacağı Savaşın 3. Yılında Ukrayna ve Etkileri başlıklı toplantı Ankara'da gerçekleştirilecek.

Rusya-Ukrayna Savaşı ikinci yılını geride bırakmaya hazırlanıyor.

Şubat 2022'de başlayan ve küresel ölçekte önemli ekonomik etkilere neden olan savaşın üçüncü yılına girerken oturum başkanlığını Alper Tan'ın yapacağı Savaşın 3. Yılında Ukrayna ve Etkileri başlıklı toplantı Ankara'da gerçekleştirilecek.

24 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'da yapılacak toplantının konuşmacıları ise şu isimler olacak:

Prof. Dr. Hakan Kırımlı

Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

(E.) Tuğg. H. İbrahim Büyükbaş

(E.) İsth. Albay Şeref Sırakaya

Doç. Dr. Filiz Aydın Tutku Bezikoğlu

Dr. Yevgeniya Gaber

Dr. Mehmet Perinçek 

Araştırmacı Ayşe Yıldırım

Araştırmacı Aslınur Çanakcı

Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy cephe hattında!
Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy cephe hattında!

Gündem

Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy cephe hattında!

Baykar’ın Ukrayna kararı sonrası Almanlar harekete geçti
Baykar’ın Ukrayna kararı sonrası Almanlar harekete geçti

Dünya

Baykar’ın Ukrayna kararı sonrası Almanlar harekete geçti

Pentagon, Ukrayna için para dileniyor
Pentagon, Ukrayna için para dileniyor

Dünya

Pentagon, Ukrayna için para dileniyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23