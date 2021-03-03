Savaşçı dizisinden Kuruluş Osman'a bomba 2 transfer

Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman, reytingleri sallarken diziye katılan iki oyuncuyla dengeler değişecek. Kuruluş Osman'ın bu akşam ekranlara gelecek bölümüne iki yeni ünlü oyuncu damga vuracak.

Görkemli prodüksiyonu ve soluk kesen hikayesi ile ikinci sezonunda da büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’, oyuncu kadrosuna yaptığı flaş transferlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Teoman Kumbaracıbaşı, Osman Bey’in yeni belalısı olacak efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay karakterine hayat verecek.

En son Savaşçı dizisinde Astsubay Üstçavuş Emre Durmuş karakterine hayat veren Uğur Biçer 2021 yılına Kuruluş Osman ile başlıyor. Biçer ise ünlü Moğol savaşçısı Böke karakterine hayat verecek. Moğolların uç bölgesine dönüşü, ‘Kuruluş Osman’da güç dengelerini alt üst edecek.