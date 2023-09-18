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Yaşam Savaşçı dizisinde rol almıştı! Oyuncu Merve Kayaalp intihar etti
Yaşam

Savaşçı dizisinde rol almıştı! Oyuncu Merve Kayaalp intihar etti

Yeniakit Publisher
2023-09-18 23:34:00 - 2023-09-18 23:38:31
Savaşçı dizisinde rol almıştı! Oyuncu Merve Kayaalp intihar etti

Sakarya Fırat, Savaşçı gibi dizilerde rol alan 36 yaşındaki oyuncu Merve Kayaalp, babasına ait tabanca ile başına ateş ederek intihar etti.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Merve Kayaalp intihar etti.

Dalaman'ın Gazi Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katı balkonundan silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Hayatını kaybettiği belirlendi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sinema oyuncusu 36 yaşındaki Merve Kayaalp'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kayaalp'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Merve Kayaalp'in rol aldığı diziler

Evde kimsenin olmadığı sırada babası Rıza Kayaalp'a ait ruhsatlı tabanca ile yaşamına son veren oyuncu Merve Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı.
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