Savaşçı dizisinde rol almıştı! Oyuncu Merve Kayaalp intihar etti
Sakarya Fırat, Savaşçı gibi dizilerde rol alan 36 yaşındaki oyuncu Merve Kayaalp, babasına ait tabanca ile başına ateş ederek intihar etti.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Merve Kayaalp intihar etti.
Dalaman'ın Gazi Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katı balkonundan silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Hayatını kaybettiği belirlendi
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sinema oyuncusu 36 yaşındaki Merve Kayaalp'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kayaalp'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Merve Kayaalp'in rol aldığı diziler
Evde kimsenin olmadığı sırada babası Rıza Kayaalp'a ait ruhsatlı tabanca ile yaşamına son veren oyuncu Merve Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı.
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