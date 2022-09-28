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Dünya Savaşa yeni boyut kazandıracak gelişme! Putin'e "sana katılalım" başvurusu
Dünya

Savaşa yeni boyut kazandıracak gelişme! Putin'e "sana katılalım" başvurusu

Sözde referandumda Rusya'ya katılım kararı çıkan Luhansk'ın lideri Leonid Paseçnik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e resmi katılım başvurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 17:15:00 - 2022-09-28 17:28:50
Savaşa yeni boyut kazandıracak gelişme! Putin'e "sana katılalım" başvurusu

Ukrayna'da gerçekleşen sözde referandumda ayrılıkçı Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya'ya katılması yönünde karar çıktı.

Oylamanın ardından Luhansk lideri Leonid Paseçnik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e resmi katılım başvurusunda bulundu.

Paseçnik tarafından imzalanan başvuru kararnamesinde, "Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin yeni geleceği ve Rusya Federasyonu'na kabulüne ilişkin Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben bir teklif imzaladım." denildi.

Birçok ülke refendum sonucunu tanımayacak!

Luhansk lideri Leonid Paseçnik'in yanı sıra Donetsk lideri Denis Puşilin, Zaporijya ve Herson bölgelerindeki Rusya yanlısı askeri-sivil komite üyelerinin de Rusya'nın başkenti Moskova'ya gideceği öğrenildi.

Öte yandan, tamamlanan oy sayımlarına göre, Zaporijya’da yüzde 93.11, Luhansk'ta yüzde 98.2, Herson'da yüzde 87.5, Donetsk'te ise yüzde 99.23 oranında Rusya'ya katılım için evet oyu çıktı.

Birleşmiş Milletler (BM), yapılan referandumlar sonrası bölgeye gözlemci göndermeyeceklerini duyururken, AB, NATO, ABD, Fransa, İsrail ve Arnavutluk gibi birçok ülke referandumların sonuçlarını tanımayacaklarını bildirmişti.

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