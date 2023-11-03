'Savaşa Wagner de dahil oluyor' iddiası!

Rusya'ya bağlı paralı asker grubu Wagner'in, Lübnan'daki Hizbullah'a Pantsir-S1 hava savunma füze sistemi sağlayacağı iddia edildi.

Sevkiyatın gerçekleşmesi durumunda Hizbullah, siyonist rejimin F-16 ve F-35 savaş uçakları ile birlikte balistik füzeleri ve hipersonik füzelerini vurabilecek.

Rus paralı asker grubu Wagner'in, siyonist rejim ile savaşta yardımcı olması amacıyla Lübnan'daki Hizbullah'a Pantsir-S1 hava savunma füze sistemi temin edeceği öne sürüldü.

GAZZE'YE DE NAKLEDİLEBİLİR

Wagner tarafından Lübnan'a teslimat henüz gerçekleşmemiş olsa da silahın Hamas'a yardım amacıyla Gazze'ye de nakledileceği de iddia edildi.

SİYONİSTLERE AİT F-16 VE F-35'LERİ AÇIK HEDEF OLACAK

Sevkiyatın gerçekleşmesi durumunda Hizbullah, Pantsir-S1 hava savunma sistemi sayesinde siyonist rejimin F-16 ve F-35 savaş uçakları ile birlikte balistik füzeleri ve hipersonik füzelerini vurabilecek.

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GÖZLER HİZBULLAH LİDERİNİN KONUŞMASINA ÇEVRİLDİ

Öte yandan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 7 Ekim'den sonra yarın ilk kez televizyon karşısına geçerek bir konuşma yapacak.