  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
AFAD duyurdu: O ilimiz beşik gibi sallandı
Ümit Özdağ yine şaşırtmadı! Faşist başkanı destekledi
Manavgat’ta büyük yangın
Hakurk’ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Dünya Savaşa hazırlık! ABD'ye karşı nükleer füzeleri stoklamaya başladılar
Dünya

Savaşa hazırlık! ABD'ye karşı nükleer füzeleri stoklamaya başladılar

Amerikan Bilim Adamları Federasyonu, Çin'in Sincan bölgesinde nükleer füze stoklamak amacıyla üs kurduğunu öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 15:33:00 -
Savaşa hazırlık! ABD'ye karşı nükleer füzeleri stoklamaya başladılar

ABD'li bilim insanları, Çin'in, ülkenin batısında nükleer başlıklı füze stoklamak için üs kurduğunu iddia etti.

BBC'nin Amerikan Bilim Adamları Federasyonu (FAS) raporuna dayandırdığı haberde, Çin'in Sincan eyaletinden gelen uydu görüntülerine göre inşası süren nükleer füze sahasının yaklaşık 110 siloluk olduğu belirtildi.

Bunun son iki ayda Çin'in batısında inşa edilen ikinci yeni silo sahası olduğu bildirildi.

Washington Post gazetesi geçen ay, Gansu eyaletinin Yumen bölgesindeki çölde bulunan sahada 120 silo görüldüğünü ifade etmişti.

FAS raporuna göre, Yumen'in yaklaşık 380 kilometre kuzeybatısında bulunan Hami bölgesindeki yeni depolama sahasının yapım aşamasında olduğu belirtildi.

ABD ve Rusya küresel silahlanmanın sınırlandırılması için müzakerelere hazırlanırken, Çin şimdiye kadar silahlanmanın kontrolü konusunda müzakerelere katılmadı.

ABD Savunma Bakanlığı Stratejik Kuvvetler Komutanlığı, Twitter paylaşımında raporla ilgili endişelerini dile getirdi.

Pentagon, geçen yıl Çin'in 200'den fazla nükleer savaş başlığına sahip füze stokuna sahip olduğunu ve bu miktarı en az iki katına çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştı.

ABD'nin yaklaşık 3 bin 800 nükleer savaş başlığına sahip olduğu belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay