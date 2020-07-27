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Dünya

'Savaşa hazırız' denetimi yaptılar! Her an Libya'ya saldırı başlayabilir

Darbeci Sisi yönetimindeki Mısır'da Genelkurmay Başkanı Muhammed Ferid Hicazi, Libya sınırında konuşlanan birlikleri denetledi. Darbeci Hafter'e destek veren Mısır yönetiminin Libya'ya saldırı düzenlemesinin an meselesi olduğu iddia ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 17:56:00 -
'Savaşa hazırız' denetimi yaptılar! Her an Libya'ya saldırı başlayabilir

Mısır Genelkurmay Başkanı Muhammed Ferid Hicazi, ülkenin batısındaki ordu güçlerinin savaşa hazırlık durumunu denetledi.

Mısır Ordu Sözcüsü General Tamir er-Rıfai, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, Hicazi’nin, Batı sınırındaki ordu güçlerinin savaşa hazırlık seviyesinin yükseltilmesine ilişkin uygulamaları yerinde incelediğini bildirdi.

Sözcü, Hicazi’nin bazı subay ve komutanlarla, planlanan görevlerin uygulanmasında izlenecek yöntemi ve savaş esnasında birliklerin keskin ve hızlı değişimlere ayak uydurma durumunu görüştüğünü belirtti.

Libya sınırında konuşlanan Mısırlı askerlerin yakın zamanda Libya'ya harekat başlatacağı öne sürülüyor.

 

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