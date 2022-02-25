Savaşa giden Ukraynalı babanın kızına son bakışı yürekleri sızlattı!
Ukrayna Rusya savaşı tüm şiddetiyle hızını artırdı. Harekatın ardından Rus uçakları Ukrayna’nın birçok kentini bombalarken, orduya katılacak askerler de yola çıktı. Savaşa giden bir baba ve kızı arasındaki görüntüler ise yürek dağladı.
Putin’in ulusa sesleniş konuşmasının ardından Rus uçakları doğu sınırından giriş yaparak Ukrayna savaş uçaklarını düşürmeye başladı.
Ukraynalı yetkililer de eli silah tutan herkesi askere çağırdı. Rusya’ya karşı savaşmak için askere giden Ukraynalı erkekler de aileleriyle vedalaştı. Ukraynalı bir baba ile küçük kızı arasındaki veda anları ise izleyenlerin yüreklerini dağladı.