Savaş ve kriz bölgelerindeki çocuklar için basın toplantısı: “Susma! Çocuklar ölüyor!”

İHH İnsani Yardım Vakfı Ankara Binası’nda, dünyanın farklı bölgelerindeki savaşlar ve soykırımlar nedeniyle hayatını kaybeden ve açlıkla mücadele eden çocuklar için basın açıklaması düzenlendi. Gerçekleştirilen basın açıklamasına İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Av. Bülent Yıldırım, İHH Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç, İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Said Demir, İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Orhan Şefik, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Göksun, İHH İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Enes Arıkan ve İHH Ankara Şube Başkanı Hacı Bayram Şahin katılım sağladı.

Düzenlenen basın açıklamasında konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Av. Bülent Yıldırım, “Şimdi Gazze’de yine gördüğünüz gibi bir soykırım var; çadırların hali ortada, yiyecek ulaştırılamıyor. Gıdaları götürürken zorlanıyoruz ve İsrail bütün kapıları kapatmaya çalışıyor. Yardım kuruluşları çok büyük gayret gösteriyor. Allah’a şükürler olsun bütün bu zorluklara rağmen içeriye yardımları ulaştırabiliyoruz. Ama biz bunu rahat yapmak istiyoruz. Hani Cenevre Sözleşmesi, hani Barış Komisyonu? Nerede bunlar? Bu insanlar açlıktan ölürken bu sessizlik neyin nesi? Yardım kuruluşları bu kadar zorlanmak zorunda mı? Ulaştırırken harcadığımız emek, normal uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edilse belki yüz katı daha fazla olacak” şeklinde ifade etti.

“Sessizlik yok oluşun habercisidir”

Konuşmasına devam eden Yıldırım, “Sonuç itibarıyla niye dünya sessiz? Sessiz kalan da gidecek onu da söyleyeyim. Bir hakikat de var: Sessizlik yok oluşun habercisidir. Gazze’ye kim sesini çıkarmıyorsa geleceği yoktur, gelecek tasavvuru da yoktur onun. Bugün itibarıyla 22 bine yakın çocuk şehit edildi dünyanın gözü önünde. Hangi cümlelerle bunu ifade edelim? En çok bunu ifade etmeye hakkı olan belki biziz bir şekilde, çünkü ulaşabiliyoruz. Yardım kuruluşları olarak... Ama yardım kuruluşlarının gücü belli; devletler buna etki etmeli, devletler güç kullanmalı. Devletler kalkıp da sadece sözle bu işi yapmamalı. Özellikle İslam dünyası bir araya gelmeli, iş birliklerini güçlendirmeli ve İsrail’e karşı her türlü tedbiri almaya hazır olmalı. Çünkü dünya halkları, İsrail’e karşı her türlü tedbiri alacak devletlerin yanlarındadır. Biz bunu Sumud hadisesinde de gördük, Özgürlük Filosu’nda da gördük; harekete geçtiğimiz an yeryüzü hareketlendi. İnşallah nisan-mayıs aylarında çok büyük gemiler hazırlıyoruz. Allah nasip ederse küçük gemilerle, büyük gemilerle dünyanın her tarafından yola çıkacağız. Yine İsrail’i yalnızlaştıracağız. Siyonizmi dünyada yalnızlaştıracağız” dedi.

“Dünyanın Siyonizmden kurtulması lazım”

Siyonizmin dünyadaki her coğrafyada bulunduğunu dile getiren Yıldırım, “Siyonizmden bütün dünyanın kurtulması lazımdır. Bunun yolu da dünyada Siyonizmin yalnızlaşmasıdır. O nedenle bu gemiler meselesi çok önemlidir. Gemiler olacak, yürüyüşler olacak. Çok büyük kitleler halinde yürüyüşler olacak, göreceksiniz. Avrupa’da Siyonizm gerileyecek, kendini sakladığı Orta Asya’da da gerileyecek. Orta Asya’da da güçlüler ama Allah’a şükürler olsun bakın Cumhurbaşkanımız bütün liderlerin olduğu ortamda ne diyor: “Filistin’in yanındayız.” İsrail’in zulmünü anlatıyor, bu çok önemli bir mesajdır. Türk dünyasını bu konuda Siyonizmin karşısında olmak üzere bloklaştırıyor” ifadelerini kullandı.

“Her ilimizde bu yürüyüşler gerçekleşecek”





Dünya Çocuk Hakları Günü’nde dünyada öldürülen çocuklar için yürüyüşlerin düzenleneceğini belirten Yıldırım, “Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde Allah nasip ederse yürüyüşler yapacağız. Çocuklarla beraber yürüyüşler yapacağız. Her ilimizde bu yürüyüşler gerçekleşecek. Birleşmiş Milletlere de çocuklar konusunda çağrıda bulunuyorum. Madem Dünya Çocuk Hakları Günü ilan ettiniz; Her sene bunu kutluyoruz, neyi kutluyoruz biz? Öldürülen çocukların istatistiki rakamlarını mı kutluyoruz! Gazze’de bu çocuklar öldürülüyorsa Birleşmiş Milletler askeri güç kullanıp bu çocukları kurtarmak için oraya gitmek zorunda değil mi?” şeklinde konuştu.

“Yetim çocuklarımıza sahip çıkmalıyız”

Filistin’de yetim kalan çocukların korunmaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Yıldırım, “Filistin’in tümünde bu dönem 75 bin civarında yetim çocuk oluştu. Biz şu an Gazze’de 45 bin çocuğun yetim sponsorluğunu yapıyoruz; Batı Şeria ve diğer yerlerde de yapıyoruz. Hedefimiz bütün yetim çocukların sponsoru olabilmek. Dünya Çocuk Hakları Günü’nde herkese sesleniyorum: Gazze’de, Sudan’da, savaş bölgelerindeki yetim çocuklar için yetim projelerine katkıda bulunun; sadece bizim projelerimiz değil, bütün yardım kuruluşlarına destek verin. Çocuklar ile ilgili bilinci artırmak istiyoruz. Şehit edilen 22 bin çocuğumuz ki bunun 600'e yakını bizim sponsorluk yaptığımız çocuğumuzdu...” şeklinde konuştu.

“Kriz bölgelerinde İHH’nın ilk görevi çocukları korumak”

Son olarak Yıldırım, “Bir yerde savaş ve doğal afet varsa İHH’nın ilk misyonu oraya gidip yetimleri koruma altına almak oluyor. Çünkü aynı uçağa bindiğimizde bizim gibi kuruluşlar yetimlerle, mağdurlarla ilgilenmek için gidiyor; bir taraftan da çocukları kaçırmak için, misyoner faaliyetleri için, organ mafyası için, istismar için gidenler bu uçaklarda oluyor. Bunu fark edemiyorsunuz. Biz birçok yerde bu çocukları minibüslerden indirdik, bu çocukları koruma altına aldık; bunların hepsinin görüntüleri de var, belgeli konuşuyoruz. 93'ten beri belgeli konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

İHH Genel Sekreteri Göksun savaş bölgelerindeki tabloyu rakamlarla anlattı

Basın açıklamasında söz alan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Göksun, dünyadaki savaş bölgelerine dair verileri paylaştı.

Gazze’deki rakamları aktaran Göksun, “7 Ekim’den bu yana Gazze içerisinde 74 bin 700 insan maalesef hayatını kaybetti, 200 bine yakın insan da yaralandı. Hayatını kaybedenlerin 22 bini çocuk; 12 bin 500 kadın, 1700'ün üzerinde de sağlık çalışanı şehit oldu. Yerinden edilenler nüfusun yüzde 94'ü, yani neredeyse 2 milyon insan. Gazze’nin neredeyse tamamı yıkılmış durumda; yüzde 81'i kullanılamaz halde, bu da 370 bin konuta karşılık geliyor” dedi.

Ukrayna’da savaşın sürdüğünü hatırlatan Göksun, “Savaşın başından bu yana geçen 5 yıllık süreç içerisinde 10 milyonun üzerinde insan muhtaç hale gelmiş durumda. Toplam 6 milyonun üzerinde insan göç etmek zorunda kalmış ve Birleşmiş Milletler’in açıklanan raporlarına göre 17 bin 968 kişi de hayatını kaybetmiş durumda” diye konuştu.

Sudan’a dikkat çeken Göksun, “Sudan’da 4 yıldır iç savaş devam ediyor. Sudan’ın yüzde 70'i, yani 34 milyona yakın insan şu anda muhtaç durumda. Savaştan kaynaklı hem çatışmalarda hem de kıtlık nedeniyle vefat edenlerin sayısı 200 bini geçmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Yemen’deki durumu aktaran Göksun, “Yemen’de 23 milyon insan -bu da Yemen nüfusunun yüzde 65'ine karşılık geliyor- şu anda yardıma muhtaç durumdalar. Toplam yerinden edilen kişi sayısı 5 milyon 500 bin kişi. 374 binden fazla kişi de savaş ve savaş kaynaklı nedenlerden ötürü hayatını kaybetmiş durumda” dedi.

Dünya genelindeki tabloya da değinen Göksun, “Dünya genelinde şu anda 47 milyon çocuk savaş ve iç savaşlar nedeniyle yerinden edilmiş durumda, dünya genelinde yine 333 milyon insan aşırı yoksullukla mücadele eder konumda. 250 milyon çocuk eğitimden mahrum vaziyette. Yılda 4,9 milyon çocuk önlenebilir nedenlerden kaynaklı vefat ediyor. Dünya maalesef kan gölüne dönmüş durumda” şeklinde konuştu.

İHH’nın 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaptıkları

Konuşmasında İHH’nın Gazze’deki çalışmalarına değinen Göksun, “7 Ekim’den bu yana Gazze içerisinde 67 milyon öğünün üzerinde sıcak yemek çıkarttık. 133 milyon 635 bin ekmek dağıttık. 240 bin kumanya, 1.845 adet de muhtelif gıda dağıttık. 79 binin üzerinde barınma yardımı gerçekleştirdik. Yine aynı şekilde 7 tane de çadır kent kurduk. Şu anda kış dönemindeyiz. Bu mazlum coğrafyaların tamamında kış şartları iyiden iyiye kendini göstermeye başladı ve ciddi manada ihtiyaçlar artmış durumda. Hem barınma ile alakalı ihtiyaçlar hem gıda ile alakalı ihtiyaçlar hem de sağlıkla alakalı ihtiyaçlar... Temel haklar olarak sayabileceğimiz bu maddeler ciddi manada ihtiyaç halinde bulunmaktadır. İnşallah bu vesile ile tüm halkımıza buradan duyurmuş oluyoruz: Kampanyamızı başlattık, yardımlarınızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.



Savaş ve kriz bölgelerindeki çocuklar için 20 Kasım Cuma günü düzenlenecek yürüyüşlere yönelik çağrıların ardından basın açıklaması sona erdi.