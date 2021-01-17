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Dünya Savaş uçaklarının havalanması an meselesi! Rusya operasyon yapacak
Dünya

Savaş uçaklarının havalanması an meselesi! Rusya operasyon yapacak

Suriye, Libya ve dünyanın birçok noktasında hamlelere imza atan Rusya, bu kez Orta Afrika Cumhuriyeti'nde operasyona hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 16:15:00 -
Savaş uçaklarının havalanması an meselesi! Rusya operasyon yapacak

Rusya, ülkede artan güvenlik sorunlarına karşı destek vermek amacıyla Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) yetkilileriyle hava sahasını kullanmak için görüşmeler yapıyor.

Ulusal basında çıkan haberlerde, güvenlik sorunları yaşanan ülkeye, isyancılara karşı hava desteği vermek hedefiyle Rus yetkililerinin, Rusya'nın askeri uçaklarına izin verilmesi yönünde Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) yetkilileriyle görüştüğü belirtildi.

OAC hükümeti ise konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, Değişim İçin Vatanseverler (CPC) koalisyonu çatısı altında toplanan isyancı gruplar başkent Bangui’yi ele geçirmek için saldırı başlatmıştı.

OAC Dışişleri Bakanı Sylvie Temon, geçen ay ülkede düzenlenen seçim sürecinin güvence altına alınabilmesi için Rusya’dan ve Ruanda’dan yardım talebinde bulunmuştu. Ruanda ve Rusya, OAC’nin yardım talebine olumlu yanıt verip ülkeye yüzlerce asker göndermişti. Rusya makamları, BM İstikrar Misyonunda (MINUSCA) görevli 14 Rus subayın dışında OAC yetkililerinin talebi üzerine ülke ordusunu eğitmek için ülkeye çok sayıda Rus askeri personelinin gönderildiğini kaydetmişti.

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