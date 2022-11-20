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Gündem Savaş uçaklarımız Suriye'de! PKK/YPG mevzileri vuruluyor
Gündem

Savaş uçaklarımız Suriye'de! PKK/YPG mevzileri vuruluyor

Türkiye'ye ait çok sayıda savaş uçağı, terör örgütü PKK'nın Suriye'de yer alan mevzilerini vuruyor. MSB'den yapılan açıklamada, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadeleri kullanıldı. Operasyonda Suriye hava sahası kullanılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 02:00:00 - 2022-11-20 02:13:12

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı başlattı. TSK, terör örgütlerine yönelik operasyon düzenliyor. Suriye ve Irak'ta terör hedefleri vuruluyor.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımı yapıldı.

Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Suriye hava sahası kullanılıyor

Harekatta Suriye hava sahasının da kullanıldığı bildirildi. Rusya'nın kontrolündeki Suriye hava sahası, yıllar sonra ilk kez Türk savaş uçaklarına açıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bu gece Suriye ve Irak’ta bulunan yaklaşık 15 bölgeye hava harekatı gerçekleştirdi. Kandil, Ayn Dagne, Tel Rıfat ve çevresi, Minnig Havalimanı, Derbesiye, Malikiye, Ayn El Arab (Kobani) ve çevresi, Karaçok Dağı, Süleymaniye, Ayn İsa, Sincari ve Maranez bölgeleri vurmaya devam edilirken, karadan da topçu atışlarıyla destek verildi.

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