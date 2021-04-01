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Gündem Savaş uçakları havalandı! Havada tarihin en büyük kapışması
Gündem

Savaş uçakları havalandı! Havada tarihin en büyük kapışması

NATO’ya bağlı savaş jetlerinin, Kuzey Denizi, Karadeniz, Baltık Denizi ve Kuzey Atlantik bölgesinde, Rusya’ya ait savaş uçaklarının ‘olağan dışı faaliyetlerine karşı’ hafta başında tam 10 kez havalandığı ve bunlara karşı 6 kez önleme yaptığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 07:48:00 -
Savaş uçakları havalandı! Havada tarihin en büyük kapışması

Rusya’ya ait filo halindeki stratejik bombardıman uçaklarının, birkaç saat içinde dünyanın 6 farklı bölgesinde NATO Hava Sorumluluk Bölgelerini zorladıkları ortaya çıktı. 29 Mart tarihinde gerçekleşen havadaki bu gelişme, NATO (Kuzey Atlantik İşbirliği Örgütü) ittifakının kurulduğu 1949 yılından bu yana Rusya ile havada yaşanan en büyük restleşme olarak tarihe geçti.

7 ülke katıldı

Türkiye’nin de üyesi olduğu NATO’dan yapılan açıklamaya göre, ittifakla Rusya arasında havada bugüne kadar yaşanan en büyük krizin Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde, Karadeniz ve Baltık Denizi sorumluluk bölgelerinde yaşandığı bildirildi. Açıklamada, Rusya’ya ait TU-160 ve TU-95 stratejik bombardıman uçaklarından oluşan filoların birkaç saat arayla dünyanın 6 farklı noktasında sınıra yaklaşmasının, 10 defa alarm verilerek avcı uçaklarının kaldırılmasına yol açtığı vurgulandı. Rus bombardıman uçaklarına yönelik önleme operasyonlarına Türkiye, Norveç, İngiltere, Belçika, Romanya, Bulgaristan ve İtalya hava kuvvetlerine ait uçakların katıldığı belirtildi.

NATO mesaj yayınladı

NATO’nun resmi Twitter hesabından yapılan konuya ilişkin açıklamada, operasyona katılan ülkelerin bayraklarına da yer verilerek, Müttefik Hava Komutanlığı Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Andrew Hansen’in “NATO kuvvetleri, birliğe bağlı hava sahasını yıl boyu, 7 gün, 24 saat korumaya hazır olduklarını ve kabiliyetlerini gösterdiler” şeklindeki açıklaması paylaşıldı. Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı ilhakı sonrası, NATO ile Rusya arasında tüm ilişki kesilmişti. Bu durumun, bölge ve dünya güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğu belirtiliyor.

İtalya’da Rus casusu krizi

Havada Rusya-NATO kapışmasına ek olarak, dün Rusya ile NATO üyesi İtalya arasında da ‘casusluk krizi’ patlak verdi. Roma’daki Rus Büyükelçiliğinde görevli askeri ataşelik personelinin, bir İtalyan denizci subayından para karşılığında gizli askeri belgeler satın alırken suçüstü yakalandığı açıklandı. İtalyan subay tutuklanırken, Rus askeri ataşenin önümüzdeki günlerde sınır dışı edileceği bildirildi. Geçen hafta benzer bir casusluk krizi Bulgaristan ile Rusya arasında yaşanmıştı.

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