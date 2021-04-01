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Dünya Savaş uçakları dev projenin üzerinde alçak uçuş yapıyor! Kritik açıklama
Dünya

Savaş uçakları dev projenin üzerinde alçak uçuş yapıyor! Kritik açıklama

Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG, inşaatın sürdürüldüğü alanlarda askeri gemi, uçak, helikopter ve denizaltıların görüldüğünü ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 17:58:00 -
Savaş uçakları dev projenin üzerinde alçak uçuş yapıyor! Kritik açıklama

Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG, inşaatın sürdürüldüğü alanlarda askeri gemi, uçak, helikopter ve denizaltıların görüldüğünü ileri sürdü.

Firmadan yapılan açıklamada, Kuzey Akım 2'nin inşaatına devam edilen bölgelerde yabancı ülkelerin askeri faaliyetlerini artırdığını belirtti.

Söz konusu askeri faaliyetlerin tahrik amacı taşıdığının ileri sürüldüğü açıklamada, "Bu tür projeleri uygulamak için 1,5 millik güvenlik alanı oluşturuldu. Buna rağmen, yabancı ülkelerin donanma gemileri, askeri uçakları ve helikopterleri sürekli olarak hattın inşaatını yapan hizmet gemilerinin civarında tespit ediliyor. Polonya'ya ait savaş uçakları çalışma alanında düzenli olarak düşük irtifada ve boru döşeme gemisine yakın yerlerde uçuyor." ifadelerini kullanıldı.

Proje alanına yakın bir bölgede askeri denizaltının da tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, "28 Mart'ta boru döşeme gemisinin güvenlik bölgesinde, bir milden daha az bir mesafede tanımlanamayan bir denizaltı belirdi. Denizaltının eylemleri, boru hattı ve gemide hasara neden olabilirdi." denildi.

Söz konusu eylemlerin projeyi engellemeye yönelik olduğunun kaydedildiği açıklamada, "Bu belki de tarihte ilk ve eşi görülmemiş bir olaydır." ifadesi kullanıldı.

Şirket tarafından bugün yapılan açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Projesi'nin yüzde 95'ine denk gelen 2 bin 339 kilometrelik boru döşeme işinin tamamladığı bildirilmişti.

Toplam maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

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