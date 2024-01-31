Savaş uçakları acil havalandı! Rusya uçakları Almanya'yı alarma geçirdi

Alman medyasında yer alan haberlerde Rügen Adası açıklarında Transponder olmadan uçan Ilyushin Il-20 tipi Rus keşif uçağı nedeniyle hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının acil olarak havalandıkları belirtildi.

Alman Hava Kuvvetleri'nin X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada da bir Rus askeri keşif uçağına Baltık Denizi üzerinde bir süreliğine eşlik edildiği ifade edildi.

Buna benzer bir olay yine geçen yılın Nisan ayında gerçekleşmiş Alman savaş uçakları Rus uçağına bir süre eşlik ederek hava sahasından uzaklaştırmışlardı.