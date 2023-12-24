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Teknoloji Savaş uçağı için harekete geçtiler: Savaş uçaklarının yerli gözü ASELPOD’da teslimat!
Teknoloji

Savaş uçağı için harekete geçtiler: Savaş uçaklarının yerli gözü ASELPOD’da teslimat!

Yeniakit Publisher
2023-12-24 10:20:00 - 2023-12-24 10:35:07
Savaş uçağı için harekete geçtiler: Savaş uçaklarının yerli gözü ASELPOD’da teslimat!

Milli Savunma için ASELSAN tarafından Geliştirilen ASELPOD Hedefleme Podu’nun son seri üretim teslimatı, kısa süre sonra Türk Hava Kuvvetleri’ne gerçekleştirilecek! Podlar, kabul faaliyetlerine müteakiben envantere alınacak! ASELSAN açıkladı: Gelişme dikkat çekti.

ASELSAN tarafından geliştirilen ASELPOD Hedefleme Podu’nun son seri üretim teslimatı, kısa süre içerisinde Türk Hava Kuvvetleri’ne gerçekleştirilecek. Podlar, kabul faaliyetlerine müteakiben envantere alınacak.

Milli imkanlarla ASELSAN tarafından geliştirilen ASELPOD Hedefleme Podu, geçtiğimiz yıllarda Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmişti. ASELSAN, kısa süre içerisinde son seri üretim ASELPOD Hedefleme Podu’nun teslimatını gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili olarak ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol tarafından yapılan açıklamada, “Son seri üretim ASELPOD sistemimiz, saha kabullerinin de tamamlanmasıyla Hava Kuvvetlerimizin envanterine girecek. ASELSAN olarak; elektro optik, keşif, gözetleme ve hedefleme sistemlerinde yurt dışı bağımlılığın ortadan kalkmasına öncülük ettiğimiz için gururluyuz.” ifadelerine yer verildi.

Pakistan ve Irak’a ihraç edildi!

Türk Hava Kuvvetleri’nin envantere girmesine müteakiben ASELSAN, ASELPOD’un Pakistan ve Irak’a da ihracatını gerçekleştirdi. Pakistan’da JF-17 Thunder savaş uçakları tarafından kullanılan ASELPOD, Irak’ta ise L-159 uçaklarına entegre edilmiş şekilde görüntülenmişti. Öte yandan Nijerya’nın da ASELPOD tedarik ettiği biliniyor.

Özellikler: ASELSAN ASELPOD!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

savunmasanayist-com'a göre: /Yüksek Çözünürlüklü, 3. nesil Termal Kamera (FLIR)
Lazer Mesafe Bulucu / Hedef İşaretleyici
Lazer Nokta İzleme Birimi
Lazer Aydınlatma Birimi
Gelişmiş otomatik video hedef izleyici sayesinde, çoklu hedef takibi, Termal ve
Gündüz Kameraları videolarında aynı anda takip yapabilme
Termal / Gündüz Videosu kayıt edebilme
Gelişmiş Görüntü İşleme Algoritmaları
Hedefe ait hassas coğrafi konum bilgilerini hesaplayabilme

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