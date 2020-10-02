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Dünya Savaş suçlusu Paşinyan'dan Türkiye'ye rezil suçlama! "Aynı 1915'teki gibi..."
Dünya

Savaş suçlusu Paşinyan'dan Türkiye'ye rezil suçlama! "Aynı 1915'teki gibi..."

Pazar günü Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerine saldırarak savaş suçu işleyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sözde Ermeni Soykırımı'nı gündeme getirerek, "Türkiye 1915 olaylarını tekrar yapmak istiyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 10:23:00 -
Savaş suçlusu Paşinyan'dan Türkiye'ye rezil suçlama! "Aynı 1915'teki gibi..."

Ermenistan, 30 yıldır Azerbaycan’a ait Karabağ bölgesini işgal ediyor. Batı’nın desteğini arkasına alan işgalci Ermenistan, yıllardır gergin olan bölgede sorunların çözülmesine destek sağlamak yerine, Azerbaycan’a saldırarak tekrar savaş çıkardı. Geçtiğimiz Pazar günü Azerbaycan’a ait sivil yerleşim yerlerini vurarak ateşkesi ihlal eden Ermenistan, savaş suçu işleyerek sivilleri katletti. 1 haftadan kısa sürede, bölgede yaklaşık 20 sivil şehit düştü. Şehitler arasında 13 ve 14 yaşlarında çocukların olduğu da öğrenildi.

Tüm dünyanın gözü önünde sivilleri katleden Ermenistan, Azerbaycan ordusunun yanında olan Türkiye’yi soykırım ile suçladı. Ermenistan’ın sivil katili başbakanı Nikol Paşinyan, Fransız Le Figaro’ya demeç verdi. Türkiye hakkında ağızları açık bırakan ifadeler kullanan Paşinyan, durumun 2016 yılındaki çatışmalardan çok daha ciddi olduğunu savunarak, “Bunu 1915'teki 1.5 milyondan fazla Ermeni'nin katledildiği durumla kıyaslamak uygun olabilir. Geçmişi inkâr eden Türkiye devleti, bir kez daha soykırım yolundan ilerliyor” dedi.

Paşinyan, Türkiye’nin Karabağ’a binlerce Suriyeli asker yolladığı iddialarına ilişkin herhangi bir delil de sunamadı.

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Yorumlar

cengiz

ermenistanın kendisine yapabileceği en büyük iyilik karabağdan çekilmek ve etranfındaki türk devletleri ile iyi geçinmek olacaktır aksi halde şimdiki günlerinide çok ararlar.sen küçücük zavallı bir ülkesin başkasının gazı ile boyundan büyük işlere kalkışmak senin neyine zavallı...
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osman

pasinyan...sen yalanci serefsiz bir omurgasiz rothshild-fino köpegisin (aynen 1,50m micron köpegi gibi). Soykirim ancak hacli-ortodoks ve yahudi zihniyeti yapar, bir mümin bunlardan cok uzaktir, sen tabi bunu biliyorsun, ama cesaretin olmadigi icin, önümüze kokmus domuz etli eski bayat yemegi (1915) getiriyorsun, artik "1915" de seni ve luzümsuz kavmini kurtaramaz. dua et ki, ermenistan elinden gitmesin.
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