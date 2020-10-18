Savaş Suçları Mahkemesi, El Beşir için Sudan’ı ziyaret edecek

Cumartesi günü Sudanlı yetkililerin yaptığı açıklamada Savcı Fatou Bensouda'nın başında olduğu ekip ile iş birliği şartları görüşüleceği belirtildi. Bu görüşme eski Başkan El Beşir'in geçtiğimiz yıl görevden alınmasından sonra yapılacak ilk görüşme olacak.

El Beşir büyük protestolar sonucu koltuğunu kaybettiğinden sonra Hartum'da hapiste tutuluyor ve Uluslararası Savcaş Suçları Mahkemesi (USSM) El Beşir'i Darfur'da soykırım ve insanlığa karşı suç gibi savaş suçları ile yargılamak istiyor.

El Beşir için 2009 ve 2010 yıllarında USSM tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı. Darfur bölgesinde yaşananlar 300 bin insanın ölümüne sebep olmuştu.

Eski devlet başkanı Ömer El Beşir'in avukatları ise isnat edilen tüm suçları reddediyor.