Savaş sonrası dev sıçrama: İran İHA üretimini 10 kat artırdı
Savaş sonrası dev sıçrama: İran İHA üretimini 10 kat artırdı

Savaş sonrası dev sıçrama: İran İHA üretimini 10 kat artırdı

İran, 2025 Haziran’da İsrail’le yaşanan 12 günlük savaşın ardından savunma kapasitesini hızla artırarak insansız hava aracı (İHA) üretimini 10 katına çıkardığını duyurdu.

İran devlet televizyonuna göre İran Ordusu İcra Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Alirıza Şeyh, ülkesinin savunma kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“İnsansız hava aracı (İHA) üretimi (İsrail'le) on iki günlük savaştan sonra on katına çıktı.” diyen Şeyh, ülkesinin ABD ve İsrail ile yaşanan son savaşta yürüttüğü operasyonlara ilişkin planlamaların, saldırılarda hayatını kaybeden eski Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi tarafından önceden belirlendiğini ve ilgili askeri kuvvetlere iletildiğini kaydetti.

Şeyh, “düşmanlarının” (ABD-İsrail) bir kez daha İran’a saldırması durumunda önceden belirlenen stratejiler doğrultusunda karşılık verileceğini ifade etti.

