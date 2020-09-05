  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Savaş sahnelerini aratmadı! Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat
Gündem

Savaş sahnelerini aratmadı! Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat

Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği ortak tatbikatta temsili düşman hedefleri kara ve havadan vuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 21:42:00 -
Savaş sahnelerini aratmadı! Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat

Türkiye ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Nahçıvan'da yaptığı ortak askeri tatbikatta temsili düşman hedefleri karadan ve havadan vuruldu.

Yapılan ortak tatbikatta gururlandıran anlar yaşandı.

Savaş sahnelerini aratmadı

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi için gerçekleştirilen, 2 bin 600 asker, 200 tank ve zırhlı araç, 180 füze sistemi, top ve havan topu ile 18 helikopter ve uçak, 30'dan fazla hava savunma sisteminin yer aldığı tatbikatta yerine getirilen görevler ise gerçek savaş sahnelerini aratmadı.

Düşmanın temsili hedefleri imha edildi

Temsili düşmanın sabotaj ve keşif gruplarının etkisiz hale getirilmesiyle başlayan tatbikatta, sabotaj ve provokasyonlara cevap olarak düşmanın temsili hedefleri füze ve top atışları ile imha edildi. Ardından ise birlikler karşı taarruza geçti ve temsili düşman mevzilerini ele geçirdi. Düşmanın ateş noktaları ve zırhlı araçları ise imha edildi.

Havadan saldırı gerçekleştirildi

Düşmana ait insansız hava araçlarının etkisiz hale getirildiği tatbikatta, rezerv güçlerine havadan saldırı yapıldı. Özel birliklerin de yer aldığı tatbikatta belirli bölgelere havandan indirme gerçekleştirildi.

Tatbikatın sonunda Türk ve Azerbaycan bayrakları açıldı!

Savaş uçaklarının farklı görevler icra ettiği tatbikatın sonunda helikopterlerin Türk ve Azerbaycan bayrakları açarak uçtuğu tatbikatı, Türkiye'den 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Vasif Talıbov da izledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstediğini alamayan Yunanistan kayışı kopardı! Skandal 'Stoltenberg' iddiası
Gündem

İstediğini alamayan Yunanistan kayışı kopardı! Skandal 'Stoltenberg' iddiası

Akdeniz’de haksız olduğunu bile bile Türkiye’ye karşı düşmanca bir tavır sergileyen Yunanistan, NATO’dan da umduğu desteği bulamayınca iyice..
Kurz kudurdu
Gündem

Kurz kudurdu

Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki kararlı duruşu Türk ve İslam düşmanı Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’u da panikletti. Yunanistan’a s..
Kritik açıklama: İran limitleri aştı
Dünya

Kritik açıklama: İran limitleri aştı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın uranyum zenginleştirme seviyesi ve zenginleştirilmiş uranyum stoku hususunda nükleer anlaşmada bi..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı