Savaş sahnelerini aratmadı! Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat

Türkiye ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Nahçıvan'da yaptığı ortak askeri tatbikatta temsili düşman hedefleri karadan ve havadan vuruldu.

Yapılan ortak tatbikatta gururlandıran anlar yaşandı.

Savaş sahnelerini aratmadı

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi için gerçekleştirilen, 2 bin 600 asker, 200 tank ve zırhlı araç, 180 füze sistemi, top ve havan topu ile 18 helikopter ve uçak, 30'dan fazla hava savunma sisteminin yer aldığı tatbikatta yerine getirilen görevler ise gerçek savaş sahnelerini aratmadı.

Düşmanın temsili hedefleri imha edildi

Temsili düşmanın sabotaj ve keşif gruplarının etkisiz hale getirilmesiyle başlayan tatbikatta, sabotaj ve provokasyonlara cevap olarak düşmanın temsili hedefleri füze ve top atışları ile imha edildi. Ardından ise birlikler karşı taarruza geçti ve temsili düşman mevzilerini ele geçirdi. Düşmanın ateş noktaları ve zırhlı araçları ise imha edildi.

Havadan saldırı gerçekleştirildi

Düşmana ait insansız hava araçlarının etkisiz hale getirildiği tatbikatta, rezerv güçlerine havadan saldırı yapıldı. Özel birliklerin de yer aldığı tatbikatta belirli bölgelere havandan indirme gerçekleştirildi.

Tatbikatın sonunda Türk ve Azerbaycan bayrakları açıldı!

Savaş uçaklarının farklı görevler icra ettiği tatbikatın sonunda helikopterlerin Türk ve Azerbaycan bayrakları açarak uçtuğu tatbikatı, Türkiye'den 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Vasif Talıbov da izledi.