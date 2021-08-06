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Dünya Savaş naraları atmaya başladı: İran’ı vurmaya hazırız
Dünya

Savaş naraları atmaya başladı: İran’ı vurmaya hazırız

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran’la Hürmüz Boğazı’nda son yaşanan gerilim sonrası savaş naraları atmaya başladı. Gantz, Tahran’ın ülkesinin yanı sıra Orta Doğu ve dünya için de tehdit olduğunu savunarak, İran’ı vurmaya hazır olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 08:00:00 -
Savaş naraları atmaya başladı: İran’ı vurmaya hazırız

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Tahran’ın ülkesinin yanısıra Orta Doğu ve dünya için de tehdit olduğunu savunarak, İran’ı vurmaya hazır olduklarını söyledi. Gantz, Yediot Aharonot gazetesinde verdiği röportajda, son günlerde Tel Aviv ile Tahran arasında artan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrailli bir şirkete ait gemiyi hedef alan 29 Temmuz’daki saldırıya atıfta bulunan Gantz, “İran, bölgesel ve uluslararası bir problem. Dünya, cuma günü bunun bir örneğine şahit oldu. Bu, herkese olabilir” ifadelerini kullandı. Röportajda “İsrail, İran’ı vurmaya hazır mı?” şeklindeki bir soruya Gantz, “evet” yanıtını verdi. Gantz, İran’da bugün yemin ederek resmen göreve başlayacak olan 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Tahran yönetimini daha aşırıcı bölgesel ve güvenlik politikalarına itebileceğini savundu.

Öte yandan İran’da yeni Cumhurbaşkanı muhafazakar İbrahim Reisi’nin göreve gelmesi ve Umman Körfezi’ndeki kriz sonrası nükleer müzakereler tehlikede. Viyana’da gerçekleştirilen nükleer müzakerelere İran’daki cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilmişti. İran nükleer görüşmelerin ne zaman yeniden başlayacağı konusunda bir sinyal vermedi.

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