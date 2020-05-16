Savaş Manço kimdir? Barış Manço'nun abisi Savaş Manço neden öldü?
Savaş Manço kimdir? Barış Manço'nun abisi Savaş Manço neden öldü? sorusu bugün sosyal medyada konuşulan konular arasındaydı. Sanatçı Barış Manço'nun abisi olan yıllardır Belçika’da yaşayan Savaş Manço hayatını kaybetti. Haberin ardından Savaş Manço kimdir? Barış Manço'nun abisi Savaş Manço neden öldü? soruları merak ediliyor. İşte detaylar...
Savaş Manço neden öldü?
Anadolu müziğinin önde gelen ismi, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı merhum Barış Manço'nun Belçika'da yaşayan ağabeyi Savaş Manço, önceki gece vefat etti. 79 yaşındaki Manço, yaklaşık altı aydır tedavi gördüğü pankreas kanserine yenik düştü.
Manço'nun vefatı ailesini üzdü. Ailenin, Manço'nun cenazesini vasiyeti üzerine İstanbul'a getirebilmek için Türkiye Başkonsolosluğu'na başvurduğu öğrenildi. İzin çıkarsa Manço'nun cenazesi İstanbul'a getirilerek, Karacaahmet Mezarlığı'nda Manço Aile Kabristanı'na defnedilecek. Kız kardeşleri İnci Manço da koronavirüs salgını sebebiyle aldığı özel izinle Ankara'dan İstanbul'a geldi.
Savaş Manço kimdir?
Savaş Manço, Anadolu Rock ile Türkiye'de tanınan sanatçı Barış Manço'nun ağabeyidir. Savaş Manço uzun yıllar yaşadığı Belçika'nın Liége şehrinde hayatını kaybetti. 1999 yılında hayatını kaybeden Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço, 75 yaşında pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.