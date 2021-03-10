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Gündem Savaş hakkında konuşan Aliyev'den Türkiye açıklaması
Gündem

Savaş hakkında konuşan Aliyev'den Türkiye açıklaması

Karabağ savaşı hakkında konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 08:17:00 -
Savaş hakkında konuşan Aliyev'den Türkiye açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç başkanlığındaki TBMM heyetini kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev kabulde, Azerbaycan ile Türkiye parlamentoları arası ilişkilerin de çok başarılı şekilde geliştiğini belirtti.

Aliyev, iki ülkenin uluslararası kuruluşlarda da birbirini her zaman desteklediğini belirterek, Karabağ savaşında Türkiye'nin verdiği desteğin Azerbaycan halkı tarafından memnuniyetle karşılandığını hatırlattı.

İki kardeş ülkenin daima birbirinin yanında olduğunu vurgulayan Aliyev, "Aziz kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savaşın ilk saatlerden itibaren ortaya koyduğu siyasi ve manevi destek bize moral verdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve milletvekilleri de dayanışma ve desteklerini ifade etti. Halklarımızın birbirine ne kadar bağlı olduğunu, birbirlerini ne kadar sevdiklerini ve saygı duyduklarını bu savaş günleri bir kez daha gösterdi." dedi.

Aliyev, Ekonomik İşbirliği Teşkilatının son zirvesinde Erdoğan'ın Azerbaycan'ın zaferiyle ilgili çok güzel sözler söylediğini hatırlatarak, Türk basını ve sivil toplum kuruluşlarının, savaş döneminde Azerbaycan'a verdiği destekten övgüyle bahsetti.

Bölgede artık yeni bir durumun oluştuğunu ifade eden Aliyev, "Dağlık Karabağ sorunu tarih oldu, çözüldü, bitti. Şimdi geleceğe bakmalı ve bölgemizdeki işbirliğini düşünmeliyiz. Özellikle ulaşım projelerinin uygulanması, Zengezur koridorunun açılması en önemli konulardan biridir. Bunu ortak çabalarla başaracağımıza eminim." ifadelerini kullandı.

Kılıç, Aliyev'e Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Şentop'un selamlarını iletti.

TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri olarak Azerbaycan'ın zaferinden büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayan Kılıç, "TBMM'de sizin başarınızı, liderliğinizi ve bölgenin tarihinde dönüş noktası olan mücadelenizi destekleyen dört siyasi partinin temsilcileri olarak buradayız." diye konuştu.

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