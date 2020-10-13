“Savaş er ya da geç Azerbaycan’ın zaferiyle bitecek”

Karabağ’ın işgalinin üzerinden 30 yıl geçtiğini ve yarım kalan savaşın durdurulamayacak şekilde yeniden başladığını vurgulayan Mehdiyev, şunları kaydetti: “Bu sefer tam tersi bir durum söz konusu. Azerbaycan idari kurumsallaşmasını şu veya bu şekilde tamamlamış, müzakere süreciyle birlikte ciddi bir diplomasi deneyimi kazanmış ve Kafkasya’nın en güçlü ve çağdaş harp sanatının donanma dahil tüm parametrelerine uygun bir ordu oluşturmuştur. Ermenistan’da ise durum tümüyle olumsuz. Siyasi istikrarsızlık, dış yardımlara dayalı kırılgan ekonomi, sosyal hoşnutsuzluğun had safhada olduğu bir darboğaz.”



Mehdiyev, savaşın iki tarafı olan bu ülkeler arasındaki farkın açıkça görüldüğüne işaret ederek, “Muhtemeldir ki süper devletlerin araya girmesiyle bu savaş, Azerbaycan toplumunun beklediği gibi kısa sürede bitmeyecektir. Çeşitli siyasi manevralarla bir müddet daha uzayacaktır. Ama er ya da geç Azerbaycan’ın zaferiyle bitecektir” dedi.