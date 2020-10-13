  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya “Savaş er ya da geç Azerbaycan’ın zaferiyle bitecek”
Dünya

“Savaş er ya da geç Azerbaycan’ın zaferiyle bitecek”

Trakya Üniversitesi (TÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nebi Mehdiyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasında süren sıcak çatışmaların, Ermenistan’ın saldırgan tutumundan kaynaklandığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 19:26:00 -
“Savaş er ya da geç Azerbaycan’ın zaferiyle bitecek”

Karabağ’ın işgalinin üzerinden 30 yıl geçtiğini ve yarım kalan savaşın durdurulamayacak şekilde yeniden başladığını vurgulayan Mehdiyev, şunları kaydetti: “Bu sefer tam tersi bir durum söz konusu. Azerbaycan idari kurumsallaşmasını şu veya bu şekilde tamamlamış, müzakere süreciyle birlikte ciddi bir diplomasi deneyimi kazanmış ve Kafkasya’nın en güçlü ve çağdaş harp sanatının donanma dahil tüm parametrelerine uygun bir ordu oluşturmuştur. Ermenistan’da ise durum tümüyle olumsuz. Siyasi istikrarsızlık, dış yardımlara dayalı kırılgan ekonomi, sosyal hoşnutsuzluğun had safhada olduğu bir darboğaz.”

Mehdiyev, savaşın iki tarafı olan bu ülkeler arasındaki farkın açıkça görüldüğüne işaret ederek, “Muhtemeldir ki süper devletlerin araya girmesiyle bu savaş, Azerbaycan toplumunun beklediği gibi kısa sürede bitmeyecektir. Çeşitli siyasi manevralarla bir müddet daha uzayacaktır. Ama er ya da geç Azerbaycan’ın zaferiyle bitecektir” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesi tarafını seçti: Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanındayız
Dünya

Avrupa ülkesi tarafını seçti: Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanındayız

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye karşı Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile dayanışma içerisinde olduklarını duyurdu...
Bomba kulisi paylaştı: Bence muhalefetin adayı...
Siyaset

Bomba kulisi paylaştı: Bence muhalefetin adayı...

Aldığı duyumu köşesine taşıyan gazeteci Abdülkadir Selvi, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olabilec..
Bölgede sıcak anlar! ABD 60 savaş uçağıyla harekete çekti
Dünya

Bölgede sıcak anlar! ABD 60 savaş uçağıyla harekete çekti

Çin merkezli bir düşünce kuruluşu, Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş uçaklarının geçen ay Güney Çin Denizi üzerindeki hava hareketliliğiy..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay