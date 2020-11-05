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Dünya Savaş durumuna geçtiler! Silahları ele geçirildi
Dünya

Savaş durumuna geçtiler! Silahları ele geçirildi

Etiyopya'da federal hükümetin, orduya devirmesi talimatını verdiği Tigray eyaleti yönetimi, ulusal ordunun Kuzey Komutanlığı'ndaki tüm silah ve mühimmatı ele geçirdiğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 18:39:00 - 2020-11-05 18:43:07
Savaş durumuna geçtiler! Silahları ele geçirildi

Etiyopya'da federal hükümetin, orduya devirmesi emrini verdiği Tigray eyaleti yönetimi, ulusal ordunun Kuzey Komutanlığı'ndaki tüm silah ve mühimmatı ele geçirdiğini ileri sürdü.

Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) Başkanı Debretsion Gebremichael, Tigrai televizyonunda konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bütün eyaletin "savaş durumuna" geçtiğini belirterek, çatışmaların eyaletin Amhara sınırında devam ettiğini bildirdi.

Ulusal ordunun Kuzey Komutanlığı'ndaki bütün silahlarını ele geçirdiklerini ifade eden Gebremichael, "Yeterli silah ve mühimmatımız vardı. Şimdi daha fazlası var." dedi.

Gebremichael, öte yandan, ulusal ordudaki bazı askerlerin sınırdan Eritre'ye kaçtığını da duyurdu.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ise dün akşam, ordunun sınır hattında başarlı bir operasyon yürüttüğünü bildirmişti.

6 aylık OHAL ilanı

Etiyopya Başbakanı, dün, ulusal ordu birliklerine "saldıran ve savaş açan" TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını ve Tigray eyaleti yönetimini devirmesi için orduya emir verdiğini duyurmuştu.

Duyurunun hemen akabinde, Etiyopya Bakanlar Kurulu, Tigray eyaletinde 6 aylık OHAL ilan etmişti.

Bütün telefon ve internet hatlarının kesildiği bölgede, OHAL'i yönetecek özel askeri güç de kurulmuştu.

İç savaştan endişe ediliyor

Ahmed'in kararının uzun senelerdir milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara ve hatta iç savaşa neden olmasından korkuluyor.

Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan 2019 yılında ayrılmıştı.

TPLF, hükümetin seçimleri erteleme kararına uymayıp eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.

Seçimlerden sonra ulusal meclis, yerel idare ile tüm bağların koparıldığını bildirmişti.

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