Savaş devam ederken BOTAŞ'tan gaz açıklaması

BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, TBMM KİT Komisyonunda doğal gaz tedariki konusunda bilgi verdi.

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı doğal gaz konusunda herhangi bir kesinti beklenmediği vurgulandı:



"Savaş, Türkiye'nin doğal gaz planlamasını etkilemez. Herhangi bir kesinti olmaz ama bizi etkileyecek şey fiyatlardır. Dünyada fiyatlar arttıkça etkileniyoruz. Sözleşmeler var ancak örneğin İran bunun dışına çıkarak, vereceği gazın sadece yüzde 60'ını veriyor. Bahane çıkarıyor. Halbuki fiyatların yükselmesi nedeniyle tam olarak vermek istemiyor. Türkiye'nin kullandığı gazın yüzde 41'i Rusya'dan geliyor. Doğal gazda zaten geçiş üssüyüz. Silivri ve Tuz Gölü'ndeki depolarımızda şu anda 4,5 milyar metreküp gaz var. Türkiye'de günlük 360 milyon metreküp gaz tüketiliyor. Hiç gaz verilmezse 10-15 gün yeter. Gazla ilgili de şu anda sıkıntımız yok. Depoların kapasitesinin artırılması için çalışmalar devam ediyor. Şu anda boş yer yok. Silivri'de 2023 sonunda kapasitemiz 5 milyar metreküpe ulaşacak. Tuz Gölü'nde 15 milyar metreküplük alan var. Bunları da geliştireceğiz."

Karadeniz gazı 2023'te ülkemizde

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de "Doğal gazda Rusya'ya bağımlı değiliz. İran ve Azerbaycan'dan da alıyoruz. Karadeniz'de bulduğumuz doğal gazı 2023'te kullanılmaya başlayacağız, önce sanayide, 2026 yılında da konutlarda" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Türkiye gazetesi