"Savaş dahil her şeye hazır olun"

Bauer, Brüksel'de başlayan ve iki gün sürecek NATO üst düzey askeri yetkililerinin hazır bulunduğu toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "NATO'da savaşa yönelik bir dönüşüme ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Hollandalı Oramiral Bauer, NATO hükümetlerinin ve şirketlerinin, geçmişte öngörülebilirlik, yönetilebilirlik ve verimliliğe odaklanan bir dönemde yaşadıklarını belirtti.

Ancak askeri yetkili, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana, NATO üyesi ülkelerin düşünce tarzlarını güncelleyerek, "her an her şeyin olabileceği, beklenmeyenin beklenmesi gerektiği bir döneme göre uyarlamaları" gerektiğini söyledi.

Oramiral Bauer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Batılı kamu ve özel sektör aktörlerinin, her şeyin planlanabilir, öngörülebilir, kontrol edilebilir ve verimlilik odaklı olduğu bir dönemden, her an her şeyin olabileceği bir döneme geçiş için düşünce yapılarını değiştirmelerine ihtiyacımız var. Beklenmeyeni beklememiz gereken bir çağdayız. Gelecekte de tam anlamıyla etkili olabilmek için NATO'nun savaş alanında bir dönüşüm geçirmesine ihtiyacımız var."

Bauer'in açıklaması, (Ukrayna'ya) askeri yardımların ABD ve AB'deki siyasi çekişmeler nedeniyle ya geciktiği ya da sınırlandırıldığı bir dönemde geldi.

NATO'nun, Ukrayna'ya yardımlarını sürdüreceğini belirten Bauer, "Bugün Rusya'nın üç gün süreceğini sandığı savaşın 693'üncü günü. Ukrayna, bundan sonraki her gün desteğimizi görecek, çünkü bu savaşın sonucu dünyanın kaderini belirleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Ukrayna, Rusya ile süren savaşta varoluşsal bir mücadele içindedir ve Batılı ordular ve siyasi liderler, Ukrayna'nın istilacı güçlere karşı (kendini) savunmasına yardımcı olma biçimini kökten değiştirmelidir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş gerekçesinin arkasında da demokrasi korkusu yattığını ifade eden Bauer, şöyle devam etti:

"Bu savaş Rusya'ya, hiçbir zaman Ukrayna'dan ya da NATO'dan gelen gerçek bir güvenlik tehdidiyle ilgili olmadı. Bu savaş, Rusya'nın yeryüzündeki tüm fiziksel silahlardan çok daha güçlü bir şeyden korkmasıyla ilgili; o da demokrasi. Eğer Ukrayna'daki insanlar demokratik haklara sahip olabiliyorlarsa, Rusya'daki insanlar da çok geçmeden bu haklara sahip olmak isteyeceklerdir."

Avrupa Birliği, Macaristan'ın muhalefeti nedeniyle aralık ayındaki zirvede 50 milyar euroluk yardım paketi üzerinde uzlaşı sağlayamamıştı.

AB liderleri, yardım paketinin 1 Şubat'taki zirvede kabul edeceğinden emin oldukları yönünde açıklamalar yapıyor.

Kaynak: Euronews