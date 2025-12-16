  • İSTANBUL
Gündem CHP’nin iti işçilerinden daha değerli
Gündem

CHP’nin iti işçilerinden daha değerli

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP’nin iti işçilerinden daha değerli

Ele geçirdikleri belediyelerde halka hizmet etmek yerine talan dönemi başlatan CHP’li başkanların köpek skandalları bitmiyor. İşçisine maaş veremeyen CHP’li birçok belediye, köpek heykeli dikiyor, köpeğine makam aracı tahsis edip, köpekleri işe alıyor...

HABER MERKEZİ

Belediyelerde halka hizmet etmek yerine benzeri görülmemiş bir talan dönemi başlatan CHP’li başkanlar, şimdi de köpek skandallarıyla anılıyor. Göreve gelir gelmez kendisine Mercedes marka lüks makam aracı satın alarak 37 SD 7100 plakalı mevcut aracı köpeğine tahsis eden CHP’li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedataş’ın rezaleti gündemdeki yerini korurken, akıllara halkın parasını köpeklere yağdıran diğer CHP’li başkanlar geldi.

 

KOLTUĞU HAYVANINA VERDİ

Üsküdar sokaklarında lüks makam aracıyla köpeğine tur attıran ve tasmasını özel kalemine tutturan Sinem Dedetaş ile köpek aşkında yarışan ve “Halkın değil itlerin emrinde” dedirten diğer CHP’li başkanların skandalları şöyle: Türkiye’de sayıları 4 milyona yaklaşan sahipsiz sokak köpeklerine yönelik alınabilecek tedbirler ilgili Tarım ve Orman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri ile Adalet Bakanlıklarınca hazırlanan yasal düzenlemeye tepki gösteren CHP’li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, makam koltuğuna bir köpek oturttu. “Köpeğimle hemşehrilerimizi ağırlamak büyük bir mutluluk” diyen CHP’li başkan alay konusu oldu.

 

İŞÇİYİ ATTI KÖPEKLERİ İŞE ALDI

Etimesgut Belediyesi’ne bağlı çok sayıda işçiyi haksız yere işten atan ve Etimesgut Belediyespor’a gönderilen günlük 14 ekmek desteğini bile çeken çakma komiser Erdal Beşikçioğlu, sokak köpeklerini belediyede istihdam etti. CHP’li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sözde eğitimi tamamlanan çok sokak köpeğini belediye bünyesinde ‘bekçi’ olarak atadı. Köpeklere öncelikle itaat eğitimi verdiklerini belirten Beşikçioğlu, işe aldıkları köpekleri park bahçelerin deposu, makine parkı gibi alanlarda bekçi köpeği olarak çalıştırmaya başladı.

 

HEYKELİNİ BİLE DİKTİLER

Türkiye’nin en zengin ilçelerinden Şişli’yi yıllardır yönettikleri halde kasada para bırakmayan ve personel maaşlarını bile ödemekte zorlanan CHP’li Şişli Belediyesi ise köpek aşkını heykel dikerek gösterdi. Çıplak kadın tasarımlarıyla bilinen Behrang Jahanpour isimli yabancı bir heykeltraşa yaptırılan CHP’li belediye yönetimi, şaşalı törende köpek heykelinin örtüsünü “coşkuyla” kaldırdı.

