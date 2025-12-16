Herkes asgari ücreti tartışırken… Bazı marketlerde zamlı fiyat etiketleri basıldı bile

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret gündemdeki yerini koruyor. Konu, tartışma programlarında da sık sık ele alınıyor.

Gazeteci Hadi Özışık de, TV100 ekranlarında yayımlanan Eşit Ağırlık programında asgari ücrete ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de asgari ücret ne kadar artırılırsa artırılsın, etkin denetim yapılmadığı sürece bunun alım gücüne gerçek bir katkı sağlamayacağını savunan Özışık, fiyat artışlarının kontrol altına alınmasının şart olduğunu söyledi.

ETİKET-KASA FİYAT FARKLILIKLARI

Marketlerde yaşanan etiket-kasa fiyat farklarına dikkat çeken Özışık, 50 lira etiketi bulunan bir ürünün kasada 125 liraya çıktığını örnek göstererek bunun açık bir suç olduğunu vurguladı. Özışık, özellikle büyük zincir marketlerde vatandaşların kasada toplam tutarı sorgulamadığını belirterek, bu durumun fırsatçılığı artırdığını ve ciddi şekilde denetlenmesi gerektiğini ifade etti.

Asgari ücret artışı beklentisiyle bazı işletmelerin şimdiden fiyat etiketlerini hazırladığını dile getiren Özışık, asıl sorunun zamdan ziyade denetimsizlik olduğunu söyledi. İşverenlerin de ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirten Özışık, bazı işverenlerin zam sonrası çalışanların işine son vererek yerlerine kayıt dışı ve asgari ücretin dahi altında çalışan yabancı işçiler çalıştırdığını, bunun da ayrı bir suç teşkil ettiğini dile getirdi.