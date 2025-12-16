  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

CHP Kapıyı Kapattı, DSP Kucak Açtı! Aksakal’dan Kılıçdaroğlu’na Şok Teklif: “Tüm Ekibinle Gel, Partinin Başına Geç!

Zelenskiy’den Toprak Pazarlığına Fren: Güvenlik Garantisi Olmadan Tek Adım Yok!

Türkiye'ye deprem operasyonu! Asıl amaç bakın neymiş

Ali Yerlikaya'dan yeni trafik kanunu teklifi için açıklama geldi! Türkiye için önemli bir adım atacak

Ukrayna, Rusya’ya ait denizaltıyı vurdu! insansız deniz aracıyla (İDA) saldırı düzenledi.

Şeytan insan şeklinde gezse adı Bill Gates olurdu! İddia gündem oldu

Müslümanlar vatandaşlık riski ile karşı karşıya açıklama geldi! Milyonlarca kişi şok oldu!

Putin’in gözünden düştü! Esad bakın şimdi ne yapıyor?

Türkiye hava sahasına yaklaşan İHA düşürüldü

2025 yılında 103 terörist ikna yoluyla yurt dışından geldi! Güvenlik güçlerimize teslim oldu"
Ekonomi Herkes asgari ücreti tartışırken… Bazı marketlerde zamlı fiyat etiketleri basıldı bile
Ekonomi

Herkes asgari ücreti tartışırken… Bazı marketlerde zamlı fiyat etiketleri basıldı bile

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gazeteci Hadi Özışık, katıldığı programda asgari ücret artışlarının denetim olmadan alım gücüne katkı sağlamayacağını vurguladı. Özışık, asgari ücret artışı beklentisiyle bazı işletmelerin şimdiden fiyat etiketlerini hazırladığını da belirtti.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret gündemdeki yerini koruyor. Konu, tartışma programlarında da sık sık ele alınıyor.

Gazeteci Hadi Özışık de, TV100 ekranlarında yayımlanan Eşit Ağırlık programında asgari ücrete ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de asgari ücret ne kadar artırılırsa artırılsın, etkin denetim yapılmadığı sürece bunun alım gücüne gerçek bir katkı sağlamayacağını savunan Özışık, fiyat artışlarının kontrol altına alınmasının şart olduğunu söyledi.

ETİKET-KASA FİYAT FARKLILIKLARI

Marketlerde yaşanan etiket-kasa fiyat farklarına dikkat çeken Özışık, 50 lira etiketi bulunan bir ürünün kasada 125 liraya çıktığını örnek göstererek bunun açık bir suç olduğunu vurguladı. Özışık, özellikle büyük zincir marketlerde vatandaşların kasada toplam tutarı sorgulamadığını belirterek, bu durumun fırsatçılığı artırdığını ve ciddi şekilde denetlenmesi gerektiğini ifade etti.

Asgari ücret artışı beklentisiyle bazı işletmelerin şimdiden fiyat etiketlerini hazırladığını dile getiren Özışık, asıl sorunun zamdan ziyade denetimsizlik olduğunu söyledi. İşverenlerin de ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirten Özışık, bazı işverenlerin zam sonrası çalışanların işine son vererek yerlerine kayıt dışı ve asgari ücretin dahi altında çalışan yabancı işçiler çalıştırdığını, bunun da ayrı bir suç teşkil ettiğini dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23