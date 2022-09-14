Savaş çıksa CHP Yunan safında yer alır

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Milletin mukaddes değerlerine nefret kusan, Türkiye’yi 90’lı yılların karanlığına çekmek için her türlü girişimlerde bulunan ve iktidara gelmek adına kurdukları ittifaklarla çok kirli bir siyaset anlayışı güden CHP’li yöneticiler, benzer ihanetini dış politikada da sergiliyor.

Önceki gün Ülkücülerle bir araya gelerek “Bozkurt Kemal” sloganlarıyla karşılanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bizim 2 kırmızı çizgimiz var; bayrağımız ve vatanımız” şeklinde hamaset nutukları atarak takıyyenin dibine vururken, gerçekte ise kendisi ve partisinin temsilcileri ihaneti aratmayan söylemlerde bulunuyor. CHP’li Gürsel Tekin’in ‘HDP’ye bakanlık’ çıkışı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ecdada sövgüsü ve CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek’in ‘Diyarbakır Kürdistan’ın bir parçasıdır’ şeklindeki skandal sözleri gündemdeki yerini korurken, son olarak Kılıçdaroğlu’nun küstah Miçotakis’e had bildiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a “danışıklı dövüş” imasında bulunması, rezaletin bu kadarına pes dedirtti.

CHP milletten uzak bir parti

Milletin mukaddes değerlerine nefret kusan, iktidara gelmek adına kurdukları ittifaklarla çok kirli bir siyaset anlayışı güden CHP’li yöneticilerin rezil söylemlerini Akit’e değerlendiren AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “CHP, Kuvayi Milliye ruhu ile fersah fersah ilişkisi kalmamış bir partidir. Kaldı ki, HDP’ye şirin gözükmek gibi bir yaklaşımı da yok. CHP, HDP’leşmiş bir partidir. Bunlar milli olmaktan çok uzaklaşmış bir partidir. Dolayısıyla bunları kınayıcı bir dile bile gerek yok. Tespit yapmak yeterli. ‘HDP’ye bakanlık verelim’ diyen adamın kendisi bakan olsa HDP’liden ne farkı olur ki. Kılıçdaroğlu ise dünyadan bihaber bir adam. Miçotakis ile Cumhurbaşkanımızı aynı kefeye koyması gayrı milli bir adam olduğunu gösterir. Sadece Cumhurbaşkanımızı alt edebilmek için eline ne fırsat geçerse onu değerlendirmeye çalışan bir yaklaşım sergiliyor. Bunun için Yunanistan ile Türkiye savaşsa, Yunanistan’ın safında yer alabilecek düşük bir yaklaşımları var. Dolayısıyla, özellikle CHP ile ittifak yapan partilere seslenmek istiyorum; CHP ile ittifak ederseniz PKK ile müttefik olursunuz. Ve şehitlerin ruhunu incitirsiniz” ifadelerini kullandı.

CHP’nin ayinesini çok iyi biliyoruz

Assam Strateji ve Güvenlik Uzmanı Mustafa Hacımustafaoğulları ise, “CHP’nin geçmişini ve şu anki gerçek duruşunu millet çok iyi idrak ediyor. Kuvayı Milliye diye bir ruh CHP’nin hiçbir zerresinde yok. CHP yönetiminin bu milletin milli değerleriyle uzaktan yakından alakası yoktur. Tunç Soyer’in kimin yanında durduklarını gayet iyi özetledi. Bu millete, vatanımıza ve toprağımıza düşmanlıkları olanların sesi çıktığında biz CHP’lileri onların yanında görüyoruz. Düşmanlarımızla işbirliği içerisinde olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla biz CHP’yi geçmişinden tanıyoruz” dedi. Hacımustafaoğulları sözlerine şöyle devam etti: “Tilki’nin tek rüyası tavuktur. Kılıçdaroğlu’nun tek rüyası ise Erdoğan’ın yerine oturmak. Türkiye’nin bütünlüğünün hedef alınması, uçaklarının taciz edilmesi, Mavi Vatan’a yönelik Yunan küstahlığı Kılıçdaroğlu’nun umurunda değil. Bu nedenle, Kemal Kılıçdaroğlu gibi, Gürsel Tekin gibi, Tunç Soyer gibi isimleri esasında tebrik etmek gerekir. Çünkü onlar CHP’lilerin gerçek yüzlerini ortaya koyuyor.”