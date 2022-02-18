Savaş çıkarsa Türkiye'de dolar kuru ne olur? Uzman isim açıkladı: Dolar...

Ukrayna ile Rusya arasında gerilim tırmanıyor. ABD tarafından gelen mesajlar iki ülke arasındaki krizi tırmandırıyor. Bu durum piyasalara da yansıyor. Ons altın ve petrol tarafından yükseliş sürüyor.

Olası savaş durumunun dolar kuruna nasıl yansıyacağı merakla takip edilirken dikkat çeken bir açıklama geldi.

Dr. Hakan Özerol, EkonomiTube Youtube kanalında yaptığı açıklamada, dolar kurunun çok fazla dalgalanmayacağını söyledi.

Özerol yaptığı açıklamada, "Savaşın dolar/TL’yi yansıması çok uzun bir adım. Biz ilk çemberde değiliz. Rus ve Ukrayna yerel paraları etkilenir. Borsa, sonra altın ve petrol etkilenir. Bunun dolar/TL tarafına anormal etkisini beklemiyorum. Olsun olsun şok etkisi olur. 3 günlük olur. Çünkü içeride vatandaş o paniği atlattı. Ürünle de bu desteklendi. Ben dolar/TL’de sulh dönemi bekliyorum. FED’in faizi de dolar/TL tarafını çok etkilemez. Biz geçtik oraları" ifadelerini kullandı.