Savaş bittiğinde Suriyeli kalmaz!

Suriye Demokratik Türkmen Cephesi Başkanı Abdülkerim Aga, başını CHP ve İP’lilerin çektiği Suriyeli düşmanlığının Türkiye’ye yakışmadığını belirterek, “Bu faşist tutum günümüz Türkiye’sine yakışmıyor. Suriyeliler ve Türkler kardeştir. Türkiye’de bulunan 3.5 milyon Suriyelinin yüzde 50’si Türkmen asıllıdır. Halep, Şam bin yıllık Türk şehirleridir. Suriye Anadolu’dan daha eski Türk yerleşimidir. Unutmayın Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in atası Süleymanşah Anadolu’ya Suriye’den geçmiştir. Yani Kayı Beyi Süleymanşah da Süriyeli bir Türkmendir. Bunları bilmeden ülkemize sığınmış kardeşlerimize saldırmak, onları dışlamak son derece yanlış davranışlardır. Zaten Suriye’de savaş bittiğinde bir tane Suriyeliyi burada tutamazsınız. Hepsi geri döner” şeklinde konuştu.

Suriyelilerin yüzde ellisi Türkmen

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Abdülkerim Aga, “Özellikle CHP ve İP’in yabancı düşmanlığını körükleyen tutumu Türkiye’ye ve Türk siyasetine yakışmıyor. Bu gibi faşizan yaklaşımlar, bütün dünyada büyük saygı uyandıran Türkiye’nin mültecilere kucak açarak onların hayata tutunmasına yardım ettiği gerçeği ile bağdaşmıyor. Bu gibi saldırgan tutumlardan özellikle Suriye’den gelen Türkmenler büyük ızdırap duyuyor. Çünkü biz kardeşiz. Türk-Türkmen kardeşliğini inkâr etmek mümkün müdür? Esat rejiminin katliamlarından kaçarak Türkiye’ye gelen kardeşlerimizin en az yüzde 50’si Türkmen asıllı Suriyelilerdir. Esat rejimi uzun yıllar boyunca Şam’da, Halep’te, Hama’da, İdlib’de yaşayan milyonlarca Türkmen’in Türk kimliğini silerek Araplaştırmıştır. Onların yaptığı bu zulüm, şimdi başını CHP ve İP’in çektiği gruplar tarafından sürdürülüyor. Suriye toprakları, Osmanlı’yı da kuran Türkmenlerin Ortadoğu’daki ilk yurdudur. Şam, Halep, İdlib, Hama gibi şehirler Ankara, İstanbul, Bursa gibi şehirlerden daha eski Türk şehirleridir” ifadelerini kullandı.

Türkmen ve Araplar asla dilenmez!

Sokaklarda dilenen, uygunsuz davranışlarda bulunanların büyük bölümünün bölgeden gelen Çingeneler olduğunu vurgulayan Abdülkerim Aga şunları söyledi: “Suriye’den ülkemize sığınan Türkmen ve Arap asıllı kardeşlerimiz asla dilenmez. Asla sokaklarda aylaklık yapmaz. Türkmen ve Araplar gelir gelmez ailelerini geçindirebilmek için her türlü işe girerek çalışmaya başlamıştır. Buradaki insanların yapmak istemediği işleri düşük ücretlerle yapıp ailelerini kimseye muhtaç etmeden geçindirmeye çalışıyorlar. Bunun yanı sıra Suriye’den binlerce zengin iş adamı da Türkiye’ye gelerek ticaretlerini Türkiye üzerinden sürdürmektedir. Bunlar Türkiye ekonomisine büyük katkıda bulunmaktadır. Esasen karanlık güçler, Suriyelilerin Türkiye’ye sosyal ve ekonomik açıdan katkıda bulunmasından rahatsızdır. Bütün Suriyeli karşıtı kışkırtmalar da bundan kaynaklanmaktadır.”

İstanbul’da gerginlik

İstanbul’da yaşayan kayıtsız Suriyelilerin bulundukları kente gönderileceklerine yönelik Valilik kararından sonra Suriyeli mültecilere yönelik tutumu protesto etmek için Özgürder, Mazlumder ve Mülteci Hakları Derneği tarafından Saraçhane Parkı’nda hafta sonu düzenlenen gösteride gerginlik yaşanmıştı. Sloganlar atan bir grubun, göstericilere yaklaşması üzerine çıkan arbedeye müdahale eden polis, iki grubu birbirinden uzaklaştırmakta güçlük çekmişti.