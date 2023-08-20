Savaş ABD'li şirketlere yarıyor! Milyonlarca dolarlık HIMARS aldılar

Ukrayna-Rusya Savaşı sonrası ciddi rağbet gören HIMARS Çok Namlulu Roketatar Sistemi’ne bir ülke daha talip oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı, Avustralya’nın HIMARS tedariki talebini onayladı.

975 milyon dolar tutarındaki tedarik; 22 adet HIMARS Sistemini, 60 adet M30A1 GMLRS Füzesini, 40 adet M31A1 GMLRS-U Füzesini, 66 adet M30A2 ER-GMLRS Füzesini ve 24 adet M31A2 ER GMLRS Füzesini kapsıyor.

HIMARS’ın Özellikleri

HIMARS sistemi toplamda 6 adet roket ya da MGM-140 ATACMS füzesi taşıyabilme kapasitesine sahip.

Sistemin atış menzili 2-300 kilometre arasında değişiyor.

M26 roketi için: 32 km

M26A1/A2 roketi için: 45 km

M30/31 roketi için: 70 km

MGM-140 ATACMS füzesi için: 300 km

Precision Strike Füzesi (PrSM) füzesi için: 500 km

M31 Güdümlü Çok Namlulu Roket Sistemi (GMLRS), 15 ila 70+ kilometre menzile sahip. GPS güdüme sahip roket sistemi, üzerinde atış hazır 6 güdümlü roket bulunan HIMARS sistemine entegre edilebiliyor.

Kaynak: SavunmaSanayiST.com

ÖNE ÇIKAN VİDEO