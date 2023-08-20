Savaş ABD'li şirketlere yarıyor! Milyonlarca dolarlık HIMARS aldılar
Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ABD'li şirketlere yarıyor. Son olarak Avustralya, 975 milyon dolar tutarında HIMARS Çok Namlulu Roketatar Sistemi alacak.
Ukrayna-Rusya Savaşı sonrası ciddi rağbet gören HIMARS Çok Namlulu Roketatar Sistemi’ne bir ülke daha talip oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı, Avustralya’nın HIMARS tedariki talebini onayladı.
975 milyon dolar tutarındaki tedarik; 22 adet HIMARS Sistemini, 60 adet M30A1 GMLRS Füzesini, 40 adet M31A1 GMLRS-U Füzesini, 66 adet M30A2 ER-GMLRS Füzesini ve 24 adet M31A2 ER GMLRS Füzesini kapsıyor.
HIMARS’ın Özellikleri
HIMARS sistemi toplamda 6 adet roket ya da MGM-140 ATACMS füzesi taşıyabilme kapasitesine sahip.
Sistemin atış menzili 2-300 kilometre arasında değişiyor.
M26 roketi için: 32 km
M26A1/A2 roketi için: 45 km
M30/31 roketi için: 70 km
MGM-140 ATACMS füzesi için: 300 km
Precision Strike Füzesi (PrSM) füzesi için: 500 km
M31 Güdümlü Çok Namlulu Roket Sistemi (GMLRS), 15 ila 70+ kilometre menzile sahip. GPS güdüme sahip roket sistemi, üzerinde atış hazır 6 güdümlü roket bulunan HIMARS sistemine entegre edilebiliyor.
Kaynak: SavunmaSanayiST.com
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