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Siyaset Sauli Niinistö: Türkiye'nin endişelerini gidermede mutabık kaldık
Siyaset

Sauli Niinistö: Türkiye'nin endişelerini gidermede mutabık kaldık

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi konusunda mutabık olduklarını belirterek "Terörü ciddiye alıyoruz ve her türünü kınıyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 19:46:00 -
Sauli Niinistö: Türkiye'nin endişelerini gidermede mutabık kaldık

 

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO üyeliği konusunda Türkiye ile çalıştıklarını belirtirken, Niinistö, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi konusunda mutabık olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ve İsveç Başbakanı Andersson, Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri üçlü toplantı sonrası basın açıklaması yaptı.

Biden, ABD'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine güçlü destek verdiğini belirterek söz konusu iki ülkenin üyeliğinin NATO'yu daha güçlü hale getireceğini ifade etti.

Son derece olumlu bir görüşme yaptıklarının altını çizen Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili resmi süreç için Kongreye gerekli bildirimlerde bulunduklarını ve Kongrenin de buna olumlu yaklaştığını bildirdi.

Biden, NATO'nun açık kapı politikasının devam ettiğine işaret ederek "NATO'ya katılan yeni ülkeler hiçbir zaman başka bir ülkeye tehdit olmamıştır." dedi.

Finlandiya: Terörü ciddiye alıyoruz ve her türünü kınıyoruz

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, kendilerine verdiği destekten dolayı Biden'a teşekkür etti.

Ülkesinin NATO'ya ortak güvenlik garantileri konusunda katkı yapmaya hazır olduğunu belirten Niinistö, "Tüm NATO müttefiklerinden üyeliğimizin onaylanması noktasında güçlü destek umuyoruz." ifadesini kullandı.

Niinistö, Türkiye'nin son dönemde kendilerinin üyelik başvuruları konusunda bazı endişelerini dile getirdiğini anımsatarak "Finlandiya her zaman Türkiye ile gururlu ve iyi ikili ilişkiler kurdu. NATO müttefiki olarak Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi konusunda mutabıkız. Terörü ciddiye alıyoruz ve her türünü kınıyoruz. Üyeliğimize yönelik aklınızda oluşabilecek tüm endişeleri konuşmaya hazırız." mesajını verdi.

Halihazırda bu konuda Türkiye ile diyalog halinde olduklarını belirten Niinistö, bu görüşmelerin ilerleyen günlerde devam edeceğini kaydetti.

İsveç Başbakanı Andersson da katılımlarının NATO'yu daha da güçlü bir hale getireceğini ifade ederek "Her türlü sorunun çözümü için Türkiye dahil tüm NATO üyesi ülkelerle farklı düzeylerde diyalog halindeyiz." dedi.

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