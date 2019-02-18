SAÜ’de Multimedya Atölyesi Sergisi açıldı Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde (STMF), Resim Bölümü öğrencilerinin eserlerinden oluşan “Multimedya Atölyesi Sergisi” açıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde (STMF), Resim Bölümü öğrencilerinin eserlerinden oluşan “Multimedya Atölyesi Sergisi” açıldı.



STMF Sanat Galerisinde açılan sergi, Resim Bölümü öğretim üyesi Doç. Şive Neşe Baydar’ın “Multimedya III Atölyesi” ders çıktılarından oluşuyor. Arş. Gör. Kevser Akçıl’ın düzenlemesi ve katkısıyla hazırlanan sergide yer alan eserler, ders kapsamında sanat üretmenin herhangi bir malzemeye bağlı olmadığı fikrinden besleniyor. Sergi, bu nedenle farklı malzemelerin ve tekniklerin görülebileceği bir sergi olma özelliğini de taşıyor.



Sergide Resim bölümü öğrencilerinden Çağlanur Azra Gündoğdu, Ayşe Gül Tatar, Figen Şerife Renda, Rana Hümeyra Müjde, Asiye Barış, İbrahim Çakmak, Özlem Tekneci, Ayşe Rabia Birgin, Esma Hacıoğlu, Büşra Emir, Ferhan Keskin, Nilay Arıcı, İrem Alakuş, Semanur Terzi, Zühal Odabaş, Semanur Bilaloğlu, Şevval Nur Şenol’un eserleri yer alıyor. Sanatseverler sergiyi 22 Şubat Cuma gününe kadar STMF Sanat Galerisinde ziyaret edebilecekler.

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