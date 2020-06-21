  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Satrançta çevrim içi antrenör gelişim seminerinin dördüncüsü yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-06-21 09:27:20 -
Satrançta çevrim içi antrenör gelişim seminerinin dördüncüsü yapılacak

ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu, 1. ve 2. Kademe Antrenör Gelişim Semineri'nin dördüncüsünün çevrim içi düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen antrenör gelişim seminerlerinin dördüncüsü de çevrim içi yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yetkilendirilecek eğitim kurumunun gerçekleştireceği beş aşamalı çevrim içi eğitime 100 kursiyer katılabilecek.

Seminer kayıt işlemleri, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı/spor bilgi sistemine erişilerek gerçekleştirilecek.

Ön kayıt başvuruları 26 Haziran 2020 tarihine kadar yapılabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı