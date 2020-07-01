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Spor

Satrançta 15 Temmuz Şehitleri Anma Turnuvası on-line düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-07-01 12:00:36 -
Satrançta 15 Temmuz Şehitleri Anma Turnuvası on-line düzenlenecek

ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anma programı kapsamında on-line satranç turnuvası düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Satranç Turnuvası'nın, 15-16 Temmuz tarihlerinde "Chess.com" internet sitesi üzerinden düzenleneceği ifade edildi.

Dört kategoride gerçekleştirilecek turnuvada her kategoride dereceye giren ilk 3 sporcuya kupa, ilk 4 ile 10. dereceye giren sporculara madalya verileceği iletildi.

Açık yaş kategorisi turnuvalarının 15 Temmuz Çarşamba günü, yaş kategorileri turnuvalarının ise 16 Temmuz Perşembe günü yapılacağı aktarıldı.

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