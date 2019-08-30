Satranç turnuvası başladı, ilçe panayır alanına döndü

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ‘Zafer Kupası’ Elo Satranç Turnuvası başladı.

Pazaryeri ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Satranç Turnuvası ilçeye renk kattı. Pazaryeri Belediyesi’nin ve Bilecik Satranç Federasyon’un organize ettiği ‘Zafer Kupası’ Elo Satranç Turnuvası Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in ilk hamleleri ile başladı. Turnuva öncesi Pazaryeri ilçesine gelen Satranç oyuncuları müsabakalar için kayıtlarını yaptırırken, Satranç oyuncuları ve beraberindeki aileleri ilçede panayır havasını anımsattı. Pazaryeri Belediyesi önünde bulunan Parka belediye personeli tarafından çadırlar kurulurken, çadırlarda bazı esnaflar ürünlerini sergiledi, bazı yazarlar ise açtıkları stantlarda kitaplarını tanıttı ve imzalı kitaplarını dağıttı. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, turnuva başlangıcında yaptığı konuşmada, “‘Zafer Kupası’ Elo Satranç turnuvasına ve ilçemize hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz sizleri burada görmek bizleri çok mutlu etti öncelikle Zafer Bayramımızın 97.ci yılı kutlu olsun. 3 gün boyunca devam edecek olan satranç turnuvamız Belediye binamızın altındaki alanda gerçekleşecek” dedi.

Pazaryeri ilçesini turnuvaya gelen misafirlere tanıtan Başkan Tekin, Pazarcık Bozası’nı Pazarcık Helvasını, Pazarcık Sucuğu, Tescilli Pazaryeri Boncuk fasulyesini, Şerbetçi otunu, Kınık köyü çömleklerini, anlattı. Pazaryeri ilçesinde bu gün başlayan ‘Zafer Kupası’ Elo Satranç turnuvasına 41 şehirden satranç sever sporcu katıldı ve yapılan turnuva üç gün sürecek.