Satranç, ortaokullarda seçmeli ders olarak okutulacak

ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) aldığı kararla, 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında satrancın seçmeli ders olarak okutulacağını açıkladı.

TSF Başkanı Tulay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yeni eğitim sezonunda ortaokullarda satrancın "Satranç Eğitim Programı" kapsamında haftalık ders çizelgesinde yer aldığını bildirdi.

TSF'nin satranç sporunu yaygınlaştırmak adına yaptığı çalışmaların netice vermeye devam ettiğini belirten Tulay, ortaokul öğrencilerinin seçmeli dersler bölümünün "Sanat ve Spor" alanında seçmeli "Satranç" dersini haftada 2 saat olmak üzere seçebileceklerini kaydetti.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, 5 milyonun üzerinde ortaokul öğrencisine ulaşmayı hedeflediklerini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a satranç sporuna verdikleri destek ve alınan karar için teşekkür ederiz. TSF olarak ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası ile 25 binin üzerinde devlet okullarımızı satranç sınıfları ile donattık. MEB ile yaptığımız çalışmalar ile binlerce öğretmenimize antrenörlük eğitimi verdik. Biz, tüm çocuklarımızı satranç sporu ile tanıştırmaya hazırız. Çocuklarımıza ve velilerimize sesleniyorum. Satranç çocukların eğitimine önemli katkılar sağlıyor. Türkiye'nin aydınlık yarınları için; problem çözme, hesap yapma, zamanı doğru kullanma, strateji geliştirme gibi satrancın kazanımları için çocuklarımızı satranç dersine yönlendirelim. Ortaokullarda satranç dersi almayan öğrencimiz kalmasın."





- "Satranç dersi, çocuklarımızın streste karar verme yetilerini güçlendirerek"





Türkiye'nin dünyada artık bir satranç ülkesi olarak tanındığını belirten Tulay, "Çalışmalar sonucunda satranç sporu ile çocuklar 4 yaşından itibaren tanışmaya başlıyor. Şu anki uygulama ile okul öncesi eğitimde içeriklerde, ilköğretimde serbest etkinlik saatleri içerisinde, liselerde ise kulüp faaliyetlerinde satranç yoğun ilgi görüyor. Son olarak, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü bünyesinde 'Satranç Uzmanlık Dalı' açarak, satranç sporunu akademik dünyaya taşımıştık. Eğitim dünyasında tüm çocuklarımızı satranç sporu ile tanıştırmaya, açtığımız satranç sınıfları ile de satranç sporunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Tulay, dünyada satranç derslerinin okullarda yoğun olarak verildiğini hatırlatarak, açıklamasını şöyle tamamladı:

"MEB'in almış olduğu bu kararla bizler de bu konuda ilkler arasında yerimizi aldık. Ortaokul çocuklarımız haftada iki saat satranç dersi alacak. Eğitimler, çocuklarımıza kazanım olarak geri dönecek. Çocuklarımız yoğun eğitim programında sınavlar ile mücadele ediyor. Satranç dersi, çocuklarımızın streste karar verme yetilerini güçlendirerek, zamanı doğru kullanmasını öğreterek, yenilgide pes etmeyi değil hatalarından ders alarak hayata daha farklı bakmayı öğretecek. Satranç ile gelecek nesil farklı ve dinamik bir bakış açısı kazanacak."























