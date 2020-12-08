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Yerel Satranç alanına gelip ortalığı birbirine kattılar
Yerel

Satranç alanına gelip ortalığı birbirine kattılar

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir grup genç, satranç alanına sebepsizce zarar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 16:36:00 -
Satranç alanına gelip ortalığı birbirine kattılar

Zonguldak, Çaycuma Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda Çay Mahallesi sınırları içinde yapımı tamamlanarak hizmete giren Derepark’ın içinde bulunan anfi tiyatro biçimindeki satranç oyun alanına zarar verildi.

Kuru havuz, oturma grupları, yön yıldızı ve kameriyelerinde bulunduğu alandaki oyun alanına zarar veren şahısları tespit etmek üzere güvenlik kameraları incelendi. Yapılan incelemelerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan oyun alanına 4 kişilik bir gurubun girdiği görülüyor. İçlerinden bazıları tribünlerde otururken diğerleri oyun alanı içindeki satranç taşlarını ayakları ile itip üst üste dizmeye çalışıyor.

Üst üste koydukları taşların üzerine diğer taşları fırlatarak düşürmeye çalışan kişiler ardından da taşları tekmeliyor. Mukavim malzemeden yapıldıkları için taşlara herhangi bir zarar veremeyen gençler, daha sonra hiçbir şey yapmamış gibi olay yerinden ayrılıyor. Görüntüleri kamuoyu ile paylaşan yetkililer yaşanılanlara tepki gösterdi.

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