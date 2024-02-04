Satma açıklaması: Galatasaray maçı ile ilgili 'Şike, teşvik, maç satma! Devini zora soktu!

2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Samsun 19 Mayıs Stadyumu'da Yılport Samsunspor ile Galatasaray arasında 2 Şubat Cuma günü oynanan Süper Lig karşılaşması 2-0 bitmiş ancak maçtan daha çok maç sonunda ortaya atılan iddialar karşılaşmanın önüne geçmişti. Yılport Samsunspor kadrosuna yer alan ve bir dönem Galatasaray forması giyen futbolcuların performans olarak vasat bir görüntü ortaya koyması farklı ithamları da beraberinde getirmişti.

Yılport Samsunspor cephesi ise sosyal medyada artan bir ithamlara karşı ivedilikle cevap verdi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada: ''Galatasaray A.Ş müsabakası sonrasında sosyal medya üzerinden Kulübümüze ve Camiamıza zarar vermek amacıyla, bilinçli ve sistematik bir şekilde, haksız ve maksadını aşan çirkin ithamlarda bulunulmuştur. Bilinmelidir ki; tüm futbolcularımız Kulübümüz için değerlidir. “Samsunspor forması kutsaldır" ve Kulübümüz, Atatürklü Arma'yı ve değerlerini temsil eder. Formamızı taşıyan sporcularımız da bu bilinçle Kulübümüzün değerlerini sahaya yansıtarak mücadele etmektedir. Her zaman “Temiz ve Adil” futbolu savunan Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım, Samsunspor’da olduğu sürece, hiçbir sporcumuz asla futbol dışı eylemler içerisine giremez, rakip kayıramaz; bunlara riayet etmeyenler hakkında da anında gereken yapılır.'' ifadeleri yer aldı.

Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım'ın “Samsunspor’a gelecek sporcular yeteneğiyle gelir, karakteriyle bu kulüpte kalır” sözünün hatırlatıldığı yazıda ''Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım’ın vurguladığı gibi, “Samsunspor’a gelecek sporcular yeteneğiyle gelir, karakteriyle bu kulüpte kalır” Tertemiz maziye sahip olan “Şerefli Samsunspor Kulübü ve Camiası” maç ve rakip seçmez, herkese karşı her zaman eşit mesafede durur. “Çamur at, izi kalsın” mantığıyla hareket edip; şike, teşvik, maç satma gibi imalarda bulunan kişi ve sosyal medya hesapları hakkında avukatlarımız gereken hukuki süreci başlatmıştır. Kulübümüze ve Futbolcularımıza karşı yapılan bu haksız, çirkin ithamlar ile sosyal medya operasyonu karşısında; Camiamızı ve tüm taraftarlarımızı, futbolcularımızın ve Atatürklü Arma’nın arkasında durmaya davet ediyoruz.'' açıklamaları yapıldı.