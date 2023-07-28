Satışlar patladı! Sadece oyun uğruna bu rakamlar

Sony, oyun konsolları dünyasının en önemli figürlerinden olan PlayStation 5‘in satış rakamlarına ilişkin bir paylaşım yaptı. Kasım 2020’de tanıtılan ve adeta koronavirüs döneminin kucağına düşen konsol, tüm engellere rağmen iyi bir satış grafiği yakaladı.

PlayStation 5, 40 milyon barajını aştı

12 Kasım 2020’de piyasaya çıkan PlayStation 5, koronvirüs nedeniyle ortaya çıkan ekonomik belirsizlik, tedarik sorunu ve çip krizi gibi etkenlere rağmen iyi bir iş çıkarmıştı. 2021’in temmuz ayında 10 milyon rakamına ulaşan konsol, o dönemde Sony’nin beklentilerini karşılayamadı.

Ancak son 1 yılda adeta sıçrama görüyoruz. Şirketin oyun tarafında yürüttüğü politikası, özel PS 5 versiyonlarıyla birlikte satış hedefinin de üzerine çıktı. Sony’nin paylaşımına göre PlayStation 5, piyasaya sürüldüğünden beri 40 milyon adetten fazla sattı.

Sony’nin başkanı ve CEO’su Jim Ryan konuya ilişkin olarak şu ifadelere ye verdi;

Hatırlamak istediğimden daha fazla ay boyunca, bu sorunlar üzerinde çalışırken gösterdikleri sabır için topluluğumuza teşekkür etmeye devam ettik. Ama şimdi PS5 arzı iyi durumda ve bastırılmış talebin sonunda karşılandığını görüyoruz.

Markanın bugüne kadar en çok sattığı oyun konsoluna baktığımızda bizi 159 milyon adet satış ile PlayStation 2 karşılıyor. 1998 yılında üretimi duyurulan PlayStation 2, 4 Şubat 2000 tarihinde Japonya’da tanıtılmış ve hemen ardından piyasaya sürülmüştü. PlayStation 2 devrim sayılabilecek konsollar arasındaydı.

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Öte yandan Sony, PlayStation 5 Pro için çalışmalarını sürdürüyor. Önemli kaynaklara göre şirket, PlayStation 5 Pro için son aşamaya geçti. Konsolun Kasım 2024’te piyasaya sürüleceği sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Ayrıca, yeni konsolun, işlemcinin yeteneklerini daha da artıran RDNA3 veya RDNA3.5 gibi daha yeni AMD RDNA mimarisini içereceği tahmin ediliyor.