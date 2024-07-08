Satışlar düşüyor! Tesla rakamları gizliyor mu?

Tesla, satışları model bazında açıklamayan nadir otomobil üreticilerinden biri. Şirketin popüler modelleri Model S ve Model X, satışlarda ciddi bir düşüş yaşıyor ve Tesla ise bu durumu gizlemeye çalışıyor olabilir. Peki, Tesla gerçekten satışları gizliyor mu?

Tesla Model S ve Model X satışları gizli mi tutuluyor?

Tesla, şu anda satışları sadece iki kategoriye ayırıyor: Model 3/Y ve “diğer modeller”. Bu “diğer modeller” kategorisi, Model S, Model X, Cybertruck ve Tesla Semi gibi araçları kapsıyor. Yani, Model S ve Model X’in satışlarını tam olarak takip etmek pek de kolay değil.

Geçtiğimiz hafta, Tesla ikinci çeyrekte toplam 21 bin 551 “diğer modeller” olarak satışları yaptığını açıkladı. Tesla satışları arasında Cybertruck modelinin 8 bin ila 9 bin arasında olduğunu düşünürsek, Model S ve Model X’in teslimatları yaklaşık 12 bin-13 bin ünite civarında oluyor. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31-37 oranında bir düşüş anlamına geliyor. Dolayısıyla, Tesla bu satışları açıklamamakta kendince haklı olabilir.

Tesla, lüks segment satışları için artık çok daha fazla rekabetle karşı karşıya. Her lüks otomobil üreticisi, Tesla’nın en çok sattığı modelleriyle rekabet eden premium sedan ve SUV’ler sunuyor. Model S ve Model X hala oldukça rekabetçi, ancak teknoloji avantajları giderek azalıyor gibi duruyor. Bu da Tesla’nın bu modellere olan ilgisinin azalmasına ve daha yüksek hacimli Model 3 ve Model Y’ye odaklanmasına neden oluyor.

Aslında, Model S ve Model X, Tesla’nın toplam performansı için hayati önem taşımıyor. Bu modellerin satışları diğerlerine göre çok daha düşük hacimli. Ancak, bu durum Tesla’nın gelecekteki modelleri için bir uyarı niteliğinde olabilir. Yani Tesla, rekabetin gerisinde kalmamak için sürekli olarak yenilik yapmak zorunda.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tesla’nın birden fazla araç programını aynı anda ilerletme konusunda sınırlı olması, belki de en büyük zayıflıklarından biri olabilir. Geleneksel otomobil üreticilerinin, birden fazla model üzerinde çalışmaya daha alışkın ve araç satışları konusunda daha deneyimli olduğunu biliyoruz.

(Kaynak:shiftdelete.net)